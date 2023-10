Proyectil contra hospital fue lanzado desde Israel

Un proyectil que explotó cerca de la frontera con Gaza fue lanzado desde Israel, según lo muestran pruebas clave en un asunto controversial en la guerra contra Hamas.

El video muestra un proyectil surcando los cielos de Gaza y explotando en el aire. Segundos después, se ve otra explosión en el suelo.

Las imágenes se han convertido en una prueba ampliamente citada cuando funcionarios israelíes y estadounidenses han argumentado que un cohete palestino errante falló en el cielo, cayó al suelo y causó una explosión mortal en el hospital al-Ahli.

Pero un análisis visual detallado de The New York Times (NYT) concluye que el clip, tomado de una cámara de televisión de Al-Jazeera transmitiendo en vivo la noche del 17 de octubre, muestra algo más. Lo más probable es que el misil que se ve en el video no sea el que provocó la explosión en el hospital. En realidad, detonó en el cielo a aproximadamente dos millas de distancia, encontró NYT, y es un aspecto no relacionado con los combates que se desarrollaron en la frontera entre Israel y Gaza esa noche.

El hallazgo de NYT no responde qué causó la explosión en el hospital ni quién es el responsable. La afirmación de las agencias de inteligencia israelíes y estadounidenses de que la culpa es del fallido lanzamiento de un cohete palestino sigue siendo plausible. Pero el análisis de NYT arroja dudas sobre una de las pruebas más publicitadas que los funcionarios israelíes han utilizado para defender su caso y complica la narrativa directa que han presentado.

Los funcionarios israelíes y los militantes palestinos se culpan mutuamente por la explosión del hospital. Múltiples videos recopilados y analizados por NYT muestran que militantes estaban disparando docenas de cohetes desde el suroeste del hospital minutos antes del hecho, y la ardiente explosión es consistente con un cohete fallido que quedó muy por debajo de su objetivo con combustible no gastado.

Aceptan maniobra ofensiva, pero no en el hospital

Las imágenes también sugieren que se estaba produciendo un bombardeo israelí y que se pueden ver dos explosiones cerca del hospital dos minutos después del impacto. El mayor Nir Dinar, portavoz militar israelí, dijo al Times que las fuerzas militares no estaban atacando “dentro de un rango que pusiera en peligro el hospital”, pero se negó a decir a qué distancia estaba el ataque más cercano.

Las agencias de inteligencia occidentales creen que el número de muertos, estimado en 500 por Hamas y luego reducido a 471, es considerablemente menor, pero no se ha verificado ningún número. El hospital en sí no resultó directamente afectado; lo que causó la explosión en realidad impactó en el patio del hospital, donde la gente se había reunido por razones de seguridad, y en un puñado de autos estacionados.

Además, el cráter que dejó el impacto fue relativamente pequeño, un hecho que Israel ha citado al argumentar que ninguna de sus municiones causó la explosión y que podría ser consistente con varias municiones diferentes. Hamas no ha presentado restos de munición israelí ni ninguna prueba física que respalde su afirmación de que Israel es responsable.

Funcionarios de inteligencia de EU dijeron el martes que las agencias habían evaluado que el video muestra un cohete palestino lanzado desde Gaza sufriendo una “falla de motor catastrófica” antes de que parte del cohete se estrellara contra los terrenos del hospital.

Los funcionarios israelíes publicaron un informe sobre la explosión el 18 de octubre y también hicieron pública una conversación que, según dijeron, fue interceptada entre combatientes de Hamas que culpaban a la Jihad Islámica por la explosión. Israel también ha citado varias otras pruebas que no se han hecho públicas, incluidos registros de actividad militar, información obtenida de sistemas de radar, otras interceptaciones de audio y otros videos.

Resultados encontrados

El video de Al-Jazeera fue compartido tres veces por las Fuerzas de Defensa de Israel en X, anteriormente Twitter. En las publi caciones, el ejército israelí identificó el objeto aéreo en movimiento como un “cohete apuntado a Israel” que “falló y explotó” casi al mismo tiempo que la explosión en el hospital. Los portavoces del ejército israelí también identificaron explícitamente esta munición como el cohete fallido que provocó la explosión en entrevistas con CNN y la BBC el 18 de octubre y en una entrevista con India Today el 19 de octubre.

Pero NYT concluyó que el misil del video nunca estuvo cerca del hospital. Fue lanzado desde Israel, no desde Gaza, y parece haber explotado sobre la frontera entre Israel y Gaza, al menos a 2 millas del hospital.

Para rastrear el objeto en el cielo hasta territorio israelí, NYT sincronizó las imágenes de Al-Jazeera con cinco videos filmados al mismo tiempo, incluidas imágenes de una estación de televisión israelí, el Canal 12, y una cámara CCTV en Tel Aviv. Estos videos proporcionaron una vista del misil desde el norte, el sur, el este y el oeste. Utilizando imágenes satelitales para triangular el punto de lanzamiento en esos videos, NYT determinó que el proyectil fue disparado hacia Gaza desde cerca de la ciudad israelí de Nahal Oz poco antes de la explosión en el hospital. Los hallazgos coinciden con la conclusión de algunos investigadores en línea.