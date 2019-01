Protestan ultraderechistas en Auschwitz

Polonia— Decenas de nacionalistas polacos de ultraderecha se reunieron el domingo en el campo de concentración de Auschwitz en Polonia para protestar al mismo tiempo que funcionarios y sobrevivientes conmemoraban el 74 aniversario de la liberación del campo en una ceremonia anual.

Las dos partes se congregaron en diferentes sitios del lugar, que ahora es un museo a cielo abierto, pero no se cruzaron

Es la primera vez que la extrema derecha realiza una manifestación en Auschwitz durante el evento anual, que también es el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

El domingo, en la ceremonia oficial, el Primer Ministro polaco Mateusz Morawiecki y otros responsables de Gobierno coincidieron en sus oraciones con algunos de los últimos sobrevivientes del campo de exterminio.

En otra parte del lugar, manifestantes de ultraderecha envueltos en banderas polacas, algunas estampadas con las palabras "Holocausto Polaco", dejaban flores y cantaban el himno nacional polaco.

"La nación judía e Israel hacen todo para cambiar la historia de la nación polaca", dijo Piotr Rybak del Movimiento por la Independencia Polaca, quien lideró la protesta del domingo. "Los patriotas polacos no pueden permitir esto".

Consultado por un político opositor en Twitter sobre cuánto tiempo tardaría el Gobierno para reaccionar a tales situaciones, el Ministro del Interior Joachim Brudzinski escribió: "¿Reaccionar a qué? ¿Al hecho de que alguien no está en sus cabales y atribuye todos los males de este mundo y sus frustraciones a una nación en particular?".

"Si usted intenta culpar a este Gobierno por el antisemitismo en las cabezas de unos -yo creo- tontos gravemente locos, eso sería indecente e insensato".

La protesta tiene lugar en un momento de rebrote de antisemitismo en partes de Europa y mientras los críticos acusan al PiS de tratar de construir un sentido nacionalista de agravio entre los polacos buscando minimizar la complicidad polaca en el Holocausto.

Durante décadas de Gobierno comunista, a los polacos se les enseñó a creer que, con unas pocas excepciones, la nación se había manejado en forma honorable durante una guerra que mató a un quinto de la población.

Muchos aún se rehusan a aceptar los estudios que muestran que miles participaron en el Holocausto -además de los miles que arriesgaron sus vidas para ayudar a los judíos- y sienten que Occidente no logró reconocer el propio sufrimiento polaco en la guerra.

Más de 3 millones de los 3.2 millones de judíos de Polonia fueron asesinados por los nazis, lo que representa alrededor de la mitad de todos los judíos muertos en el Holocausto.