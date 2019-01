Protestan contra Presidente en Honduras

Honduras— Miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre) iniciaron hoy protestas con quema de neumáticos en vías públicas de los departamentos de Tegucigalpa, Francisco Morazán, Santa Bárbara, La Ceiba, Atlántida y San Pedro Sula, así como en Comayagua y Palmerola.

Juan Orlando Hernández cumple este domingo un año de su segundo mandato como Jefe de Estado y ha gobernado un país en el que la oposición no reconoce su victoria electoral y donde crecen las voces que señalan el giro autoritario en su gestión.

La oposición considera que su reelección fue ilegítima y su victoria electoral de noviembre de 2017 turbia. El Mandatario, sobre quien recaen sospechas de fraude electoral y corrupción, ha sido acusado de apropiarse de fondos destinados a organizaciones no gubernamentales.

Las primeras movilizaciones se iniciaron hacia las 07:00 horas con pequeños grupos de manifestantes portando mantas y pancartas contra el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien cumple un año de su segundo mandato, informó la prensa local.

En Tegucigalpa los manifestantes se tomaron las calles de la colonia Kennedy, Villanueva y la salida al norte del país. En el sector conocido como Cerro Grande, la Policía Nacional disolvió una de las protestas que encabezaba un directivo de Libre, Juan Barahona.

Los manifestantes realizaron quema de neumáticos en vías públicas. En varios sectores mediante el diálogo se logró que no fuera necesario el desalojo violento, sin embargo, en Choluteca y Tegucigalpa las fuerzas antimotines dispersaron las protestas con gases lacrimógenos.