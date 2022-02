Proporcionará EU 'asistencia de seguridad adicional' a Ucrania

Washington.- Estados Unidos proporcionará "asistencia adicional en materia de seguridad" a Ucrania, pero "aún se está resolviendo cómo se llevará a cabo", dijo hoy el portavoz del Pentágono John Kirby, según informó la cadena estadounidense CNN.

"Estamos participando activamente en esos esfuerzos, para ayudarlos a defenderse mejor a través de asistencia letal y no letal", dijo Kirby durante una conferencia de prensa en el Pentágono.

Kirby añadió que no ha detallado todos los envíos de ayuda a Ucrania que ha realizado Estados Unidos debido a la situación de seguridad.

"No he detallado para ustedes cada uno de los paquetes, todos y cada uno de los envíos, porque creo que pueden entender, y es particularmente relevante ahora que Ucrania está en una seria invasión de su país, que no querríamos revelar al espacio público todo lo que están recibiendo de Estados Unidos", dijo Kirby.