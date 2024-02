Propone Hamas acuerdo de alto al fuego de tres etapas

Tel-Aviv, Israel.- Hamas propuso un acuerdo de alto al fuego que ha sido recibida con optimismo por los mediadores, la cual consiste en tres etapas durante 135 días, en la que cada fase duraría 45 días para la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos.

El grupo militante pide que el Ejército israelí abandone Gaza por completo, una demanda que hasta ahora los funcionarios israelíes han rechazado públicamente.

Ni Hamas ni Israel publicaron formalmente detalles sobre la propuesta, que presentaron a los mediadores egipcios y qataríes el martes por la noche. Un portavoz de Hamas se negó a hacer comentarios y la oficina del Primer Ministro israelí no respondió a las solicitudes de comentarios.

Pero el diario libanés Al-Akhbar, considerado cercano a Hezbolá, un aliado de Hamas, publicó el miércoles una versión filtrada de la contrapropuesta de Hamas, ofreciendo la mirada más cercana hasta el momento a sus términos para poner fin a los combates.

Un alto funcionario de Hamas y un funcionario israelí familiarizado con las conversaciones, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron que el texto en Al-Akhbar coincidía con la contraoferta de Hamas.

Según la propuesta de Hamas, en la primera etapa, las fuerzas israelíes se retirarían de las zonas residenciales de Gaza. En la siguiente fase, el Ejército israelí abandonaría Gaza.

Durante las dos primeras fases, Hamas liberaría a israelíes y extranjeros mantenidos como rehenes en la Franja de Gaza, mientras que Israel liberaría a algunos de los más de 8 mil palestinos encarcelados en sus prisiones. Durante la tercera fase, tanto Israel como Hamas intercambiarían los cuerpos bajo su custodia.

Aproximadamente 100 rehenes vivos permanecen en Gaza, la gran mayoría de ellos secuestrados en el ataque de Hamss del 7 de octubre, al igual que los cuerpos de más de otros 30, según la oficina del Primer Ministro israelí.

Como parte de la primera fase, Hamas exige la liberación de todas las mujeres, niños, adultos mayores y palestinos enfermos palestinos retenidos en prisiones israelíes. A cambio, el grupo palestino liberaría a todos los rehenes de esas mismas categorías que aún se encuentran en Gaza, excepto a las mujeres soldados.

Otros mil 500 prisioneros palestinos también serían liberados durante la primera fase, incluidos 500 que cumplen largas condenas por su participación en ataques mortales contra israelíes. Hamás elegiría los nombres de los 500 prisioneros que cumplen largas condenas, dice el documento.

La semana pasada, Netanyahu prometió que Israel no liberaría a miles de prisioneros palestinos ni retiraría las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza bajo los términos de un acuerdo de alto el fuego. "No haremos concesiones en nada que no sea una victoria total", dijo Netanyahu en un discurso en la Cisjordania ocupada por Israel.

A los palestinos también se les permitiría regresar a sus hogares en toda la Franja de Gaza durante la primera etapa del alto el fuego, según la contrapropuesta de Hamas, que también exigiría un aumento significativo de la ayuda humanitaria que ingresa al enclave costero. Pide que un mínimo de 500 camiones con ayuda, combustible y otros bienes entren a Gaza diariamente.

Netanyahu ha dicho que Israel no permitirá que los palestinos desplazados regresen a sus hogares en el norte de Gaza mientras continúen los combates allí.