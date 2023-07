Promete Surcorea más ayuda militar a Ucrania

Roma, Italia.- En una sorpresiva visita a Ucrania, el Presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, declaró que su país proporcionará un mayor lote de suministros militares y ayuda humanitaria a Ucrania, en una aparente demostración de apoyo ante la invasión rusa.



El viaje sorpresa se produjo después de que Yoon asistió a una cumbre de la alianza de la OTAN en Lituania y visitó Polonia esta semana, donde expresó su solidaridad con Kiev.



Se trata de la primera vez que el líder surcoreano visita Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión hace casi 17 meses.



Yoon pasó por Bucha e Irpin, dos pequeñas ciudades cerca de Kiev donde se hallaron cadáveres de civiles en las calles y fosas comunes tras la retirada de las fuerzas rusas. Colocó una ofrenda floral en un monumento a las víctimas de la guerra.



Luego se dirigió a Kiev, la capital, donde se reunió con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.



En una rueda de prensa, Yoon dijo que Corea del Sur tiene previsto proporcionar "una mayor escala de suministros militares" a Kiev este año, tras la provisión el año pasado de suministros no letales como chalecos antibalas y cascos. No dio más detalles.



El Mandatario detalló Seúl también planea proporcionar a Ucrania 150 millones de dólares en ayuda humanitaria este año, después de unos 100 millones de dólares en 2022.



Corea del Sur es un aliado de Estados Unidos y el noveno mayor exportador de armas del mundo, según el grupo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Y aunque se ha sumado a las sanciones internacionales contra Moscú, también recela de la influencia de Rusia sobre Corea del Norte y se ha resistido a las presiones occidentales para que ayude directamente a armar a Ucrania.



Hace unos días Yoon, en respuestas escritas a preguntas enviadas por The Associated Press, aseguró que "se están gestionando" los pedidos de Ucrania por equipos de desminado, ambulancias y otros materiales no bélicos.



Indicó que Corea del Sur ha dado apoyo para reemplazar la Represa de Kakhovka, que fue destruida el mes pasado.



Los Gobiernos ruso y ucraniano se acusan mutuamente de haber volado la represa, pero la evidencia sugiere que Rusia tendría más motivos para causar inundaciones, malograr cosechas y amenazar los suministros de agua potable en esa zona disputada de Ucrania

