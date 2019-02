Príncipe saudí amenazó con usar 'bala' contra Kashoggi

Washington.- En el 2017 el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman dijo durante conversación con un colaborador de primer nivel que usaría “una bala” contra Jamal Kashoggi, el periodista asesinado en octubre, si Kashoggi no volvía a Arabia Saudita y ponía fin a sus críticas del gobierno del reino, de acuerdo con funcionarios y exfuncionarios estadounidenses y extranjeros con conocimiento directo sobre los informes de inteligencia, publicó The New York Times.

La conversación, interceptada por instancias estadounidenses de inteligencia, constituye hasta la fecha la evidencia más pormenorizada de que el príncipe heredero haya contemplado matar a Khashoggi mucho antes de que un equipo de operativos sauditas estrangulara al periodista en el interior del consulado saudita en Estambul y desmembrara su cuerpo.

Al parecer la conversación se transcribió y analizó recientemente como parte del intento de las instancias de inteligencia de encontrar pruebas sobre quién fue el responsable del asesinato de Khashoggi. La Dirección Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) y otras dependencias estadounidenses de espionaje están revisando años de comunicaciones verbales y de texto del príncipe heredero interceptadas rutinariamente por la NSA y archivadas, como se ha hecho durante mucho tiempo con las de otros funcionarios extranjeros de alto nivel.