Príncipe Guillermo retoma deberes; Enrique vuelve a EU

Ciudad de México.- El Príncipe Guillermo regresó a sus deberes reales después de haberse tomado una pausa para acompañar a su esposa, Catalina Middleton, en su recuperación por una cirugía abdominal planificada, y en medio del diagnóstico de cáncer de su padre, el Rey Carlos III.

Este 7 de febrero, el heredero al trono regresó a sus actividades con una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor y una gala benéfica en favor de la London Air Ambulance, según anunció una fuente oficial.

La prensa británica estima que Guillermo será quien tome las riendas y protagonismo público a nombre de la Familia Real en estos momentos caracterizados por los estados de salud de la Princesa de Gales y el monarca.

Enrique se va sin cruzar palabra con su hermano

Por otro lado el Príncipe Enrique viajó a Londres para visitar a su padre, con quien sostuvo una breve reunión de 30 minutos en Clarence House. Este miércoles, People informó que el hijo menor del Rey partió en un vuelo de regreso a Los Ángeles, culminando su visita tras el anuncio del diagnóstico de Carlos III.

El regreso del Duque de Sussex a Estados Unidos, donde reside desde 2020, marcó la tensa relación con su hermano Guillermo, con quien no cruzó palabra ni saludo.

"Fuentes cercanas al Príncipe Guillermo dejaron claro que no se reuniría con su hermano. Se cree que no han hablado durante más de un año y Guillermo no está dispuesto a abrirle una puerta", reportó el diario The Times.

"Una fuente de Palacio dijo que los hermanos no se habían visto y que no había intención de que eso sucediera, al menos por parte de Guillermo. La fuente añadió que 'no hay ningún plan, ni nada en la agenda'", explicó el diario.

Príncipe Guillermo deberá soportar ser el centro de atención

Actualmente, el heredero de la corona británica es el miembro más popular de la Familia Real, según encuentras, que incluso sitúan al Rey Carlos III en el sexto lugar.

Por lo anterior, el Príncipe de Gales deberá soportar la presión de ser el centro de atención de las cámaras en los próximos días y semanas mientras que su padre se encuentra en tratamiento.

En una entrevista en el canal de televisión ITV, Paul Burrell, que fue mayordomo de la Reina Isabel II, señaló que la presión sobre los hombros de Guillermo, en este momento, es pesada: "Hay mucha presión sobre Guillermo. Su padre está enfermo, su esposa está enferma y su hermano ha desaparecido", dijo Burrell.

El tabloide Daily Mail informó que el esposo de Catalina Middleton estaría sin ánimos de contar con nuevas responsabilidades en la realeza debido al estado de salud de la Princesa.

La experta en la realeza Jennie Bond comentó a la publicación que "este no es un momento en el que (el Príncipe Guillermo) quisiera asumir responsabilidades adicionales, y no es un momento en el que realmente quisiera contemplar el hecho de que algún día en un futuro muy previsible será monarca.

"Éste es un momento de su vida en el que sabemos que él simplemente quiere ser un padre práctico y un marido que apoye mucho. Se sentirá un poco asediado porque su esposa está enferma y ahora su padre tiene cáncer; este es un momento aterrador para él", comentó.

