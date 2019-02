Primera denuncia penal contra obispo por abuso sexual

Buenos Aires- Una presunta víctima denunció ante la justicia al obispo argentino Gustavo Zanchetta por abuso sexual cometido previo a su designación en 2017 en un alto puesto en el Vaticano.

Esta primera denuncia penal contra él fue presentada por un ``damnificado" que pertenecía a la congregación que dirigía Zanchetta en el pequeño poblado de Orán, en la provincia norteña de Salta, confirmó el lunes el ministerio público fiscal provincial.

El caso Zanchetta se ha convertido en otro dolor de cabeza para el Vaticano a pocos días del inicio de una cumbre de Conferencias Episcopales sin precedentes para abordar el flagelo de los abusos sexuales que ha salpicado a la Iglesia Católica.

``Se dispusieron diversas diligencias en busca de llegar a un esclarecimiento de lo denunciado y no se descarta que puedan sumarse nuevas denuncias en torno al exobispo", dijo el organismo judicial en un comunicado.

Zanchetta renunció súbitamente el 1 de agosto de 2017 como obispo de Orán y en diciembre de ese año fue designado para el segundo puesto jerárquico en la gerencia financiera del Vaticano, la APSA. La Santa Sede insiste en que no existían acusaciones de abuso sexual en su contra cuando lo nombraron al puesto. Sin embargo, un antiguo subalterno de Zanchetta, el padre Juan José Manzano, dijo a The Associated Press a fines de enero que le había enviado reportes al Vaticano en 2015 y en 2017 acusando al obispo de conducta inapropiada, como tomarse selfies desnudo y acosar a seminaristas adultos.

Estos reportes ahora cuentan con el respaldo de una denuncia penal de una presunta víctima, sobre la cual no trascendió su identidad.

``Las actuaciones se llevan adelante con absoluta reserva con la finalidad de garantizar el éxito de la investigación", advirtió la procuración general de Salta.

Antes de formalizarse esta denuncia ya existía una investigación en curso iniciada de oficio luego que reportes de la prensa local dieran cuenta sobre el comportamiento inadecuado del religioso durante su estadía en Orán.

Por la trascendencia que ha tomado el caso, las autoridades judiciales de Salta han designado a dos fiscales especialistas en delitos contra la integridad sexual y violencia de género para investigar a Zanchetta.

A su vez, el Vaticano había encomendado al arzobispo de la provincia argentina de Tucumán, Carlos Alberto Sánchez, investigar las acusaciones contra el obispo argentino.

El encuentro del papa Francisco con los presidentes de las conferencias episcopales del todo el mundo para tratar los escándalos de abusos sexuales que involucra a religiosos está previsto del 21 al 24 de este mes.