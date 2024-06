Presenta Carlos III colores de tropas de Kate para desfile

Agencia Reforma | Carlos III no bajará el ritmo en deberes reales Agencia Reforma | Carlos III no bajará el ritmo en deberes reales Agencia Reforma | Carlos III no bajará el ritmo en deberes reales

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Ciudad de México.- El Rey Carlos III presentó los nuevos colores que lucirán las guardias 9 y 12 del grupo militar irlandés que comanda Kate Middleton para el desfile Trooping in Colour. En medio de los preparativos para el desfile por el cumpleaños de Carlos III que se llevará a cabo el próximo 15 de junio, el monarca realizó una revisión del regimiento irlandés durante una ceremonia simbólica donde destacó el "coraje y humor" de las tropas que comanda su nuera. "Ustedes aportan a su deber una combinación de profesionalismo, coraje y humor que siempre ha caracterizado a los guardias irlandeses", dijo el monarca durante el discurso, según Daily Mail. Kate, la coronel honoraria de la Guardia Irlandesa, fue representada en la revisión por el General James Bucknall, quien actuó con el inspector en jefe oficial debido a la ausencia de la princesa. La guardia llegó al castillo de Windsor portando los colores que la representarán y en compañía de la mascota del Regimiento irlandés, un perro lobo irlandés llamado Seamus. Carlos III no bajará el ritmo en deberes reales La Reina Camila compartió una actualización relacionada a la salud de Carlos III, quien está en tratamiento contra el cáncer pero no tiene intención de reducir sus deberes reales, informó SkyNews. "Está bien, excepto que no disminuirá el ritmo y no hará lo que le dicen", dijo la monarca durante el evento Queen's Reading Room en el Palacio de Hampton Court realizado este fin de semana. PUBLICIDAD