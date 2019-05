Prepara China lista negra de empresas estadounidenses

Pekín.- El viernes el gobierno chino anunció estar preparando una “lista de instancias no confiables” de empresas y personas extranjeras, en una aparente primera medida a efecto de tomar represalias contra Estados Unidos por negar tecnología estadounidense vital a compañías chinas, publicó The New York Times.

El Ministerio de Comercio de China dijo que la lista contenía empresas, individuos y organizaciones extranjeros que “no acaten las reglas del mercado, violen el espíritu de los contratos, bloqueen y dejen de enviar suministros a las compañías chinas por razones no comerciales y perjudiquen seriamente los derechos e intereses legítimos de las compañías chinas”.

No se dieron pormenores en torno a cuáles empresas o instancias se incluirían en la lista ni sobre qué les sucedería.