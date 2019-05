Preocupan a prensa estadounidense cargos contra Assange

Nueva York.- Periodistas y grupos de libertad de prensa reaccionaron con alarma después de que la Administración de Donald Trump anunciara nuevos cargos contra Julian Assange, el líder de WikiLeaks, por publicar información clasificada, en un caso que según expertos legales apunta directamente a las protecciones previamente intocables para los medios de comunicación.

Al acusar a Assange por obtener, aceptar y difundir materiales clasificados, el Departamento de Justicia estadounidense abrió un nuevo frente en su campaña contra las filtraciones ilegales.

Si bien, los casos anteriores involucraron a empleados del Gobierno que proporcionaron material a periodistas, la acusación de Assange podría constituir la búsqueda de un editor para poner ese material a disposición del público.

"No es delictivo animar a alguien a filtrarle información clasificada como periodista, lo que se conoce como recopilación de noticias, y existen protecciones de la Primera Enmienda para la recopilación de noticias", dijo Theodore J. Boutrous Jr., un abogado que con frecuencia representa a organizaciones de medios como CNN.

"Las ramificaciones de esto son tan potencialmente peligrosas y serias para la capacidad de los periodistas de recopilar y difundir información que el pueblo estadounidense tiene derecho a saber".

Los fiscales federales bajo el Presidente Trump han suscitado críticas por extender una ofensiva contra las fugas que aumentaron durante la Administración del Presidente Barack Obama.

La acusación de Assange, que se relacionaba con la publicación de WikiLeaks de documentos secretos filtrados por Chelsea Manning, una exanalista de inteligencia del Ejército, llamó a algunos expertos como una grave escalada.

"Una cosa es acusar a un funcionario del Gobierno que ha jurado no revelar información clasificada", dijo Matthew Miller, quien se desempeñó como portavoz principal del Departamento de Justicia bajo el Fiscal General de Obama, Eric H. Holder Jr.

"Otra cosa es acusar a alguien externo al Gobierno que publicó información o solicitó información, que es algo que los reporteros hacen todo el tiempo ".

Los cargos contra Assange probablemente enfrentarán un desafío por motivos de la Primera Enmienda. Y el uso por parte de los periodistas de materiales obtenidos ilegalmente ha sido confirmado en casos de la Corte Suprema. Pero Miller dijo que los fiscales ahora habían llegado al borde de criminalizar las prácticas periodísticas.

"La Ley de espionaje no hace ninguna distinción entre periodistas y no periodistas", dijo Miller, refiriéndose a la ley que Assange está acusado de violar.

"Si puede acusar a Julian Assange bajo la ley de publicar información clasificada, no hay nada en la ley que impida que el Departamento de Justicia impute a un periodista".

Como una figura profundamente divisiva, Assange es en cierto modo un mártir poco probable de las libertades de prensa.

Un activista de la transparencia radical, muchos liberales estadounidenses lo critican por publicar correos electrónicos hackeados del Comité Nacional Demócrata en el momento culminante de la carrera presidencial de 2016.

"El cálculo realizado por el Departamento de Justicia es que aquí hay alguien que no le gusta a la gente", dijo Boutrous. "Hay un elemento real de elegir a los más débiles de la manada, o la figura más impopular, para tratar de mitigar el clamor".

Los funcionarios del Departamento de Justicia citaron el jueves la reputación mixta de Assange cuando intentaron rechazar la idea de que estaban interfiriendo con la prensa libre.

"El Departamento toma en serio el papel de los periodistas en nuestra democracia, y les agradecemos por ello", dijo John Demers, jefe de la División de Seguridad Nacional del departamento, en una reunión informativa con los periodistas.

"No es, y nunca ha sido, la política del Departamento para dirigirlos a los informadores".

"Julian Assange no es periodista", agregó.

Aún así, los defensores de la prensa rápidamente condenaron al Departamento de Justicia. La Unión Americana de Libertades Civiles calificó la acusación como un asalto directo a la Primera Enmienda. El Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa lo describió como una grave amenaza.

Dean Baquet, editor ejecutivo de The New York Times, dijo en un comunicado: "Obtener y publicar información que el Gobierno preferiría mantener en secreto es vital para el periodismo y la democracia. La nueva acusación es un paso profundamente preocupante para darle al gobierno un mayor control sobre lo que los estadounidenses pueden saber".

Alan Dershowitz, el abogado de Harvard que ha sido un reciente aliado de Trump, dijo que el caso contra Assange es la primera vez desde los documentos del Pentágono que el Gobierno se ha ido tras los editores.

"Todos pensamos que hay una diferencia entre The New York Times y Assange desde un punto de vista práctico, pero desde un punto de vista constitucional, es difícil encontrar esa diferencia", dijo Dershowitz. "Ambos están publicando material clasificado, robado".

"Esto es análogo a si The New York Times y The Washington Post hubieran sido procesados después de publicar los Pentagon Papers", agregó Dershowitz, refiriéndose al informe de alto secreto sobre Vietnam, cuya publicación en 1971 fue defendida por la Corte Suprema. "Es un desarrollo muy, muy aterrador".

Pero Asha Rangappa, abogada y exagente de contrainteligencia del FBI, dijo que creía que el Departamento de Justicia había hecho una distinción crucial entre la actividad de Assange y el trabajo de los periodistas tradicionales.

"No era simplemente un receptor pasivo de información clasificada; él participó activamente en el quebrantamiento de la ley ", dijo Rangappa. Añadió que los esfuerzos de Assange para ayudar a su fuente, Manning, a obtener ilegalmente documentos equivalían a "ayudar e incitar al acto criminal en sí".

"Esa es una distinción significativa de una organización de noticias de buena fe que realmente tiene un objetivo de interés público", dijo Rangappa.

Seymour Hersh, el periodista de investigación que expuso la masacre de My Lai durante la Guerra de Vietnam y la mala conducta de la CIA, entre otras revelaciones, escribió en un correo electrónico que la acción contra Assange era preocupante.

"Hoy Assange", escribió Hersh. "Mañana, tal vez, The New York Times y otros medios de comunicación que publicaron gran parte de las noticias e información importante que Assange proporcionó".