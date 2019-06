Portaviones de EU se mantiene fuera del Golfo Pérsico

Washington.- Un portaviones estadounidense enviado al Medio Oriente se mantiene fuera del Golfo Pérsico mientras avanzan gestiones para aliviar la disputa entre Irán y Estados Unidos.

El USS Abraham Lincoln se encontraba el lunes en el Mar Arábigo a unos 320 kilómetros (200 millas) de la costa de Omán.

Si bien los comandantes de la Marina estadounidense se negaron a explicar por qué el buque se mantenía sin pasar el Estrecho de Ormuz, insistieron en que están listos para cualquier misión en la región.

El capitán Putnam Browne, comandante del Lincoln, dijo a The Associated Press: "Uno no quiere escalar algo inadvertidamente".

Las tensiones con Irán han ido en aumento desde que Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, abandonó el acuerdo multinacional según el cual Irán reduciría su actividad nuclear a cambio de un alivio de las sanciones.