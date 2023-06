Por 27ª vez, millonario chino busca entrar a la universidad

Liang Shi, un millonario chino de 56 años, presenta por vigésima séptima vez el examen gaokao para entrar a la universidad

El hombre, quien pasó de trabajar en una fábrica hasta erigir un exitoso negocio de materiales de construcción, buscará obtener una calificación suficientemente alta que le permita ingresar a la Universidad de Sichuan, en China.

PUBLICIDAD

Dicha institución es considerada una de las mejores dentro del territorio continental del país asiático, según datos del QS World University Rankings 2023: Top global universities de la firma Quacquarelli Symonds.

De acuerdo con Shi, su preparación para la prueba consiste en estudiar libros de textos por 12 horas diarias y dejar tanto de beber como de jugar al mahjong, un popular juego de mesa en China. Esta estrategia la ha implementado por meses justo después del amanecer.

"Me molesta pensar que no he conseguido una educación universitaria", confesó

"Realmente quiero ir a la universidad y convertirme en un intelectual".

La primera vez que Shi presentó el examen gaokao fue en 1983, cuando tenía 16 años. Pasó una década buscando mejorar su calificación, pero sus esfuerzos fueron pausados en 19902 cuando se restringió la prueba a personas solteras menores de 25 años.

En 2001, cuando las autoridades eliminaron la limitación, Shi reanudó sus intentos.

Rompen récord en prueba de admisión

Este 2023, alrededor de 13 millones de individuos presentaron el examen de ingreso a la universidad en China, mejor conocido como gaokao.

La cantidad marca un nuevo récord, pues el número de aspirantes se incrementó en 980 mil en contraste con el año pasado, de acuerdo con datos del Ministerio de Educación del país asiático.

La prueba se realiza en un lapso que va de los dos hasta los cuatro días, según la elección de materias; evalúa competencias en chino, inglés, matemáticas y otras asignaturas de ciencias o humanidades.

Las personas con las mejores notas obtienen una plaza para estudiar en las mejores universidades, lo que se traduce en prestigio, un buen estatus social y una mejor empleabilidad a futuro.