Ponen fin a Gobierno interino de Guaidó

Caracas.– La oposición venezolana puso fin ayer viernes al Gobierno interino y dio un vuelco a la estrategia política que, encabezada por Juan Guaidó, intentó desde 2019 desafiar al Gobierno socialista de Nicolás Maduro.

Un total de 72 exdiputados de la Asamblea Nacional elegida en 2015 aprobaron en segunda y última discusión la eliminación del interinato, mientras 29 votaron por mantenerlo. Hubo ocho votos salvados.

La derrota política para Guaidó, el rostro opositor al Gobierno de Maduro ante la comunidad internacional, podría impactar en el futuro de los activos estatales en el exterior que aún controla la oposición y en las primarias con las que buscan elegir un candidato capaz de enfrentar en las urnas a Maduro en 2024.

El exdiputado José Prat se negó a votar por la eliminación y advirtió que a su juicio es inconveniente políticamente: “regalarle a la dictadura una victoria de este tipo… La posibilidad de abrir las puertas del reconocimiento a Maduro es un gran error”.

Guaidó, presidente de la Asamblea opositora, no logró configurar una mayoría para mantener la figura del interinato pese a que advirtió en un video publicado dos días antes que su eliminación implicaría un “riesgo real de perder activos, juicios o incluso entregárselos al dictador”.

En su última intervención como presidente interino de Venezuela, Guaidó asumió los errores cometidos durante sus cuatro años como presidente interino, agradeció a los embajadores y funcionarios que aceptaron “el reto de proteger” a Venezuela y sus recursos en el exterior.

“Hoy se da un salto al vacío, hoy se capitula en una herramienta de lucha que es la presidencia encargada”, lamentó Guaidó, al tiempo que intentó alentar a los venezolanos que sienten incertidumbre. “En este momento la dictadura saliva por ir tras de mí, como lo han hecho contra mí y mi familia”, agregó.

Falta de legitimidad en el desempeño

Con la eliminación del interinato “se hace de derecho, lo que ya era de hecho”, dijo a The Associated Press Daniel Varnagy, doctor en Ciencia Política y profesor titular de Universidad Simón Bolívar, quien aseguró que desde hace tiempo al Gobierno interino le falta “legitimidad de desempeño” al no haber logrado los tres objetivos que se propuso en 2019: el “cese de la usurpación”, la instalación de un Gobierno provisional y finalmente la realización de elecciones libres.

La decisión la tomaron los exdiputados de la Asamblea elegida en 2015 con mayoría opositora al Gobierno de Maduro, que sigue sesionando paralela y simbólicamente pese a que su período terminó en 2021, tras desconocer los comicios legislativos en los que Maduro recuperó el control de la Asamblea Nacional.

Los partidos que votaron a favor de la eliminación del interinato proponen la creación de una comisión encargada de administrar los activos estatales de

Venezuela en el exterior que aún están en manos de la oposición con las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela y de la estatal petrolera PDVSA, manteniendo así el control de Citgo, con sede en Houston.

Entre los exdiputados que respaldaron a Guaidó existe preocupación por el futuro de los activos en el exterior, especialmente porque puedan volver al control de Maduro. “Serán ustedes los responsables y tendrán que darle el frente al país cuando si por alguna casualidad se pierden los juicios, el oro o el dinero que tenemos depositados en los bancos del mundo”, dijo el exdiputado Richard Blanco, desde el exilio, en la sesión de la Asamblea.

En una entrevista reciente con NTN24, Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, aseguró que seguirían las “indicaciones” de la Asamblea opositora con respecto a la forma que va a tomar el Gobierno interino.

“Podría modificarse esa figura sin cambiarse lo demás, pero también la existencia del Gobierno interino no es la única cosa que impide el acceso a recursos al régimen de Maduro, es una situación legal complicada”, aseguró Nichols.