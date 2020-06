Podría Unión Europea prohibir a estadounidenses cruzar sus fronteras

The New York Times

The New York Times

Bruselas.- Los países de la Unión Europea, que se apresuran a revivir sus economías y reabrir sus fronteras después de meses de restricciones por el coronavirus, están preparados para bloquear la entrada de los estadounidenses porque Estados Unidos no ha logrado controlar el brote, según los borradores de listas de viajeros aceptables vistos por The New York Times.

Ese prospecto, que afectaría a los visitantes estadounidenses, juntos a los rusos y brasileños como no deseados, es un duro golpe para el prestigio estadounidense en el mundo y un repudio al manejo del virus por parte del presidente Trump en los Estados Unidos, que tiene más de 2.3 millones de casos y más de 120 mil muertes, más que cualquier otro país.

Las naciones europeas actualmente están regateando sobre dos posibles listas de visitantes aceptables en función de cómo los países están pasando por la pandemia de coronavirus. Ambos incluyen a China, así como a naciones en desarrollo como Uganda, Cuba y Vietnam.

Los viajeros de los Estados Unidos y el resto del mundo han sido excluidos de visitar la Unión Europea, con pocas excepciones principalmente para repatriaciones o "viajes esenciales", desde mediados de marzo. Pero se espera una decisión final sobre la reapertura de las fronteras a principios de la próxima semana, antes de que el bloque se vuelva a abrir el 1 de julio.

La prohibición de los estadounidenses por parte de Bruselas refleja en parte el patrón cambiante de la pandemia. En marzo, cuando Europa fue el epicentro, Trump enfureció a los líderes europeos cuando prohibió a los ciudadanos de la mayoría de los países de la Unión Europea viajar a Estados Unidos. Trump justificó el movimiento como necesario para proteger a los Estados Unidos, que en ese momento tenía aproximadamente mil 100 casos de coronavirus y 38 muertes.

A finales de mayo y principios de junio, Trump dijo que Europa estaba "progresando" e insinuó que algunas restricciones se levantarían pronto, pero nada ha sucedido desde entonces. Hoy, Europa ha frenado en gran medida el brote, incluso cuando Estados Unidos, el más afectado, ha visto más aumentos de infección solo en la última semana.

Prohibir que los viajeros estadounidenses ingresen a la Unión Europea tendría importantes ramificaciones económicas, culturales y geopolíticas. Millones de turistas estadounidenses visitan Europa cada verano. Los viajes de negocios son comunes, dados los enormes lazos económicos entre los Estados Unidos y la Unión Europea.