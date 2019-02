Podría Trump vender a Corea del Norte el modelo Vietnam

Hanoi.- La noche anterior a su histórica cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en junio pasado, el líder norcoreano Kim Jong Un dio un paseo sorpresa en el centro de Singapur para ver los lugares de interés de la rica ciudad capitalista, publicó CNN.

La inferencia parecía clara. Si Pyongyang, que no tiene mucho dinero, decide involucrarse con el mundo y deshacerse de sus armas nucleares, este podría ser su futuro.

Trump y Kim tendrán este mes un telón de fondo aún más simbólico para su próxima reunión: Vietnam, un país que se transformó de enemigo amargo de Estados Unidos a socio pacífico en menos de 50 años.

Los expertos creen que el gobierno de Trump planea venderle a Corea del Norte un modelo como el Vietnam comunista, destacando su relación con Washington y su auge económico desde que adoptó las reformas de mercado. Y todo lo que los norcoreanos tienen que hacer, se espera que Washington diga, es renunciar a sus armas nucleares.

Sin embargo, los analistas se muestran cautelosos, ya que esa propuesta no producirá resultados tangibles. Corea del Norte sabe cómo funcionan el capitalismo y las economías de mercado: simplemente eligió no adoptarlas.

China ha estado durante años impulsando a Corea del Norte para que abrace la reforma económica, llevando al exlíder norcoreano Kim Jong Il a viajes de empresas capitalistas cada vez que visitaba el país.

La misma táctica también se ha usado en Estados Unidos, dijo Van Jackson, un exfuncionario del Departamento de Defensa en la administración de Obama.

“Históricamente, ha habido muchos, yo conozco media docena de casos personalmente, donde se reunió a altos funcionarios norcoreanos y se les mostró cómo se ve el industrialismo capitalista. Se les mostró cómo se ve la bolsa de valores en el edificio del New York Stock Exchange, o fueron llevados a un laboratorio de tecnología en Silicon Valley”, dijo Jackson, autor de” On the Brink: Trump, Kim, and the Threat of Nuclear War “.

“Les hemos mostrado cómo se ve el capitalismo … la idea de que verán algo nuevo en Vietnam que producirá algo diferente de lo que les hemos mostrado antes es una especie de tontería”.

‘De un enemigo mortal a un compañero amistoso’

Hay algo que les gusta a Washington y a Pyongyang cuando estudian la relación entre Estados Unidos y Vietnam.

Para Corea del Norte, es un ejemplo de un país comunista de partido único que reformó su economía sin democratizar. Para Estados Unidos, es un ejemplo de cómo redefinir una relación y ganar dinero al mismo tiempo.

En 1995, el año en que Hanoi y Washington normalizaron las relaciones, las exportaciones de Estados Unidos a Vietnam y las importaciones desde Vietnam valieron solo 252 millones de dólares y 199 millones de dólares, respectivamente. Sin embargo, en los primeros 11 meses de 2018, Estados Unidos exportó bienes por valor de más de 8.000 millones de dólares a Vietnam e importó bienes por valor de 45.000 millones de dólares, según las cifras del Censo de Estados Unidos.

“El camino de Vietnam de un enemigo mortal a un socio amigo de Estados Unidos es particularmente atractivo para Corea del Norte, que cree que una buena relación con Estados Unidos puede ayudar a crear el entorno adecuado y las condiciones necesarias para lograr el nuevo impulso estratégico de Corea del Norte hacia el desarrollo económico”, dijo Tong Zhao, miembro del Centro Carnegie-Tsinghua para la Política Global en Beijing.

El concepto no es nuevo, por supuesto. Durante su tiempo como experto en Asia en el Departamento de Estado de la administración Clinton, Evans Revere dijo que los negociadores que trabajan con Corea del Norte incluso intentaban llevarlos a Vietnam, que estaba empezando a cosechar los beneficios de las reformas de mercado y convertirse en miembro de los buenos prestigio internacional.

“Pensamos, algo ingenuo en ese entonces, que esto atraería mucho a los norcoreanos y que nuestro compromiso de trabajar con ellos para lograr una economía modernizada sería tan atractivo … que se retiraran de su programa de armas nucleares, Pero nos equivocamos”, dijo Revere.

“Si todos estos incentivos o este enfoque basado en incentivos para persuadir a Corea del Norte por un nuevo camino no funcionó cuando no tenían armas nucleares, y no sirvió para evitar que desarrollaran armas nucleares, ¿por qué funcionarán ahora que son en realidad un estado con armas nucleares?”, agregó.

‘Las personas muertas no necesitan dinero’

Algunos con amplia experiencia en Corea del Norte se preocupan por el uso excesivo de la comparación de Vietnam.

Jean Lee es una de los pocas periodistas occidentales que ha trabajado en Corea del Norte de manera consistente. Abrió la oficina de Associated Press en Pyongyang en 2012, luego de un prolongado regateo con el gobierno, pasando un total de tres años en el país.

Ella dice que mientras Vietnam cuenta con opciones que “Kim Jong Un quiere mostrar a su gente”, Corea del Norte todavía se ve a sí misma como una nación superior.

“Entrarán en esta discusión diciendo exactamente eso: hey, no hay comparación aquí, somos una potencia nuclear. Y van a estar explotando esta imagen de Corea del Norte como un estado nuclear tanto como puedan. Esto le da a Corea del Norte un mayor apalancamiento y un lugar mucho más fuerte en la mesa que si fuera otro país pobre”, dijo Lee.

La evaluación de Andrei Lankov es más contundente.

“Donald Trump y muchas otras personas en Washington dicen esencialmente que si Corea del Norte entrega armas nucleares y acepta inversión extranjera, como hizo China, se convertirá en un país muy rico y los líderes norcoreanos disfrutarán de un estilo de vida que ni siquiera pueden soñar ahora”, dijo Lankov.

“El problema con este mensaje es simple: los muertos no necesitan dinero”.

Lankov es uno de los pocos extranjeros que han estudiado en la Universidad Kim Il Sung, la institución de educación superior más prestigiosa del país. Hoy dirige la consultora Korea Risk Group, enseña en la Universidad Kookmin en Seúl y es considerado uno de los expertos mundiales en el funcionamiento interno de Corea del Norte.

Dice que Kim y sus principales asesores son fríos, realistas y brutalmente racionales. Creen que las armas nucleares son la clave para su supervivencia dado el destino de Moammar Gaddafi, Saddam Hussein y Ucrania, así como la decisión de Trump de abandonar el acuerdo nuclear de Irán.

“Para los norcoreanos, la seguridad es lo primero. Y creen que su seguridad es imperfecta si no tienen algunas armas nucleares. Se puede negociar una reducción de las armas nucleares, pero la desnuclearización es un sueño imposible”, dijo Lankov.

Jackson, el exfuncionario del Departamento de Defensa, tampoco está convencido de que Kim Jong Un sea el reformador que muchos esperaban que fuera.

Aunque Kim es un líder ‘millennial’ educado en Occidente, lleva siete años en el poder, tiempo durante el cual ha supervisado más misiles y pruebas nucleares que su padre y su abuelo juntos, sin “señales significativas” de cambio económico.

“¿Qué es diferente ahora de los 30 años anteriores que hacen que valga la pena el intercambio entre control y apertura?”, dijo Jackson.

Esperanza de un acuerdo

Los críticos de la política poco convencional de Trump hacia Corea del Norte han atacado al presidente y a sus asesores por no haber logrado que Corea del Norte acepte algo específico en su reunión de junio —la primera entre un líder norcoreano y un presidente de Estados Unidos en ejercicio— en Singapur.

Estados Unidos sostienen que las conversaciones han logrado que las dos partes vuelvan de estar al borde de la guerra y han creado una oportunidad sin precedentes para cerrar un acuerdo.

Un puñado de analistas cree que debería haber un acuerdo, pero cuestionan si alguna de las partes tiene la flexibilidad para comprometerse.

“Hasta ahora, las negociaciones han reducido las tensiones durante un año y han frenado marginalmente el avance del arsenal. El truco ahora es hacer que esos límites sean permanentes y hacerlos límites estrictos”, dijo Adam Mount, un experto en disuasión nuclear en la Federación de Científicos Estadounidenses.

Lee, el exjefa de la oficina de AP en Pyongyang, compara la próxima reunión de Trump y Kim con una partida de ajedrez. La primera cumbre ayudó a establecer una “relación a nivel de líder”, pero Hanoi será el momento de ir más allá de las sonrisas y las bromas.

“Ellos (Estados Unidos) deben ir a esta próxima cumbre preparados y después de haber hecho su tarea”, dijo.

“Sé lo difíciles que son los norcoreanos, y si no entiendes la historia y las motivaciones de los norcoreanos, es muy fácil dejarse llevar por la propaganda y el drama del momento”.