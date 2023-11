Plantea Israel asumir seguridad en Gaza tras guerra

Tel-Aviv, Israel.- El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, planteó un plan para que Israel sea responsable de la seguridad de la Franja de Gaza durante un periodo indefinido después de la guerra con Hamas.

En 2005 después de 38 años de ocupación, Israel retiró unilateralmente a sus soldados y colonos de Gaza. Pero Netanyahu dijo ahora que su país asumiría "por un periodo indefinido, la responsabilidad general de la seguridad".

En entrevista con ABC NEWS, Netanyahu no afirmó quién creía que debería gobernar el enclave después de que Hamas, que ahora lo gobierna, desaparezca.

Pero cuando se le preguntó específicamente, Netanyahu respondió sólo que pensaba que Israel "tendría la responsabilidad general de seguridad" sobre el territorio de manera indefinida.

"Hemos visto lo que sucede cuando no lo tenemos. Cuando no tenemos esa responsabilidad de seguridad, lo que tenemos es la erupción del terrorismo de Hamas en una escala que no podríamos imaginar", señaló.

Con información de THE NYT NEWS SERVICE