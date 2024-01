Plantea Blinken acuerdo para reconocimiento saudí de Israel

The New York Times | Afirma que Israel tiene 'oportunidades reales' de mejorar las relaciones con sus vecinos The New York Times | Afirma que Israel tiene 'oportunidades reales' de mejorar las relaciones con sus vecinos

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Antony J. Blinken, secretario de Estado estadounidense, afirmó el martes que Israel tenía "oportunidades reales" de estrechar lazos con las naciones árabes, al tiempo que intentaba calmar la violencia regional derivada de la guerra entre Israel y Hamás y animar a Israel a aliviar el sufrimiento palestino para mejorar las relaciones con sus vecinos de Oriente Próximo. Los comentarios del Sr. Blinken, en reuniones con funcionarios israelíes el martes en Tel Aviv, eran una referencia a su afirmación anterior de que Arabia Saudí y otros países seguían interesados en establecer eventualmente relaciones diplomáticas normales con Israel a pesar de la destrucción en Gaza y los temores de un conflicto regional más amplio. Sin embargo, los dirigentes árabes insisten en que Israel debe poner fin a la guerra de Gaza y trabajar por la creación de un Estado palestino, según Blinken. "Estoy deseando compartir con usted parte de lo que he oído decir a los países de la región", dijo Blinken en declaraciones públicas a Israel Katz, Ministro de Asuntos Exteriores, antes del comienzo de su reunión el martes por la mañana. "Conozco sus propios esfuerzos, a lo largo de muchos años, para construir una conectividad e integración mucho mejores en Oriente Medio, y creo que realmente hay oportunidades reales allí". "Pero tenemos que superar este momento tan difícil y asegurarnos de que el 7 de octubre no pueda volver a ocurrir y trabajar para construir un futuro mucho mejor y muy diferente", añadió, refiriéndose a los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre en el sur de Israel en los que, según las autoridades israelíes, murieron unas 1.200 personas. Blinken se reunió posteriormente con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu y el gabinete de guerra israelí en la Kirya, una base militar que alberga la sede del Ministerio de Defensa. En esa reunión, el secretario de Estado "reafirmó nuestro apoyo al derecho de Israel a impedir que se repitan los atentados terroristas del 7 de octubre y subrayó la importancia de evitar más daños a la población civil y de proteger las infraestructuras civiles en Gaza", dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. También habló de los esfuerzos para garantizar la liberación de los rehenes secuestrados en Gaza el 7 de octubre y de la importancia de ampliar la ayuda humanitaria a los civiles de Gaza, y "reiteró la necesidad de garantizar una paz duradera y sostenible" en la región, "incluida la realización de un Estado palestino", según el comunicado. Antes de volar a Israel el lunes por la noche, el Sr. Blinken dijo a los periodistas en la ciudad oasis del desierto de Al Ula en Arabia Saudita que el gobernante saudí, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, le había dicho en una reunión allí que los saudíes todavía tenían "un claro interés" en tratar de normalizar las relaciones diplomáticas con Israel. Pero había al menos dos condiciones para eso, dijo el Sr. Blinken: el fin de la ofensiva militar de Israel en Gaza, que ha matado a más de 23,000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza; e Israel accediendo a tomar medidas prácticas para establecer un estado palestino. Los líderes árabes avanzaban en su propia diplomacia sobre la guerra. Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, tiene previsto viajar a Jordania para participar en una cumbre con el presidente Abdel Fattah el-Sisi de Egipto y el rey Abdullah de Jordania para tratar la situación en Gaza, informó la agencia estatal de noticias jordana. El Sr. Blinken también tiene previsto reunirse con el Sr. Abbas en su viaje.