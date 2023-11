Planea Alemania dar más trabajo a migrantes y perseguir a contrabandistas

BERLÍN — El gobierno alemán ha aprobado un proyecto de ley que permitiría a los solicitantes de asilo empezar a trabajar antes y endurecería los castigos a los contrabandistas de migrantes.

El proyecto aprobado el miércoles por el gabinete y que aún requiere aprobación parlamentaria, es la más reciente de una serie de medidas con las que el gobierno trata de restar tensión al problema político de la inmigración. Este fue uno de los problemas que provocó los malos resultados obtenidos por la coalición tripartita del canciller Olaf Scholz en las elecciones estatales del mes pasado, así como el avance de un partido de ultraderecha.

La semana pasada, los ministros aprobaron proyectos para facilitar la deportación de personas a las que les rechazan las solicitudes de asilo. El lunes, Scholz se reunirá con los 16 gobernadores estatales para discutir el tema de la migración.

Los refugios para migrantes y refugiados se están colmando en toda Alemania, y Scholz, que enfrenta presiones enormes de la oposición, ha dicho que “vienen demasiados”. Más de un millón de ucranianos han buscado refugio en Alemania desde que comenzó la invasión rusa.

Pero junto con el problema de los nuevos arribos, el gobierno enfrenta la escasez de mano de obra calificada.

La ministra del Interior, Nancy Faeser, dijo que bajo el plan del gobierno, los solicitantes de asilo podrán empezar a trabajar después de permanecer de tres a seis meses en el país, en lugar de nueve meses como hasta ahora.

Aparte de un plan vigente para atraer más trabajadores calificados, “debemos utilizar lo mejor posible el potencial profesional y la capacitación de las personas que ya viven en Alemania”, dijo. “Para ello, debemos darles trabajo lo antes posible”.

Las personas a las que se les ha rechazado el pedido de asilo, pero que por distintas razones no se las puede deportar, recibirán permiso de trabajo en el futuro, añadió Faeser. Pero los que vienen de naciones consideradas “países de origen seguros” y no tienen motivos para quedarse o se niegan a revelar su identidad, no recibirán permiso de trabajo.