Pierden 20 magnates tecnológicos 500 mil mdd en 2022

Nueva York.- Los 20 multimillonarios tecnológicos más ricos han perdido colectivamente casi 500 mil millones de dólares este año en medio de la fuerte caída del mercado de valores, una pérdida de riqueza que supera los valores de mercado de todas las empresas del S&P 500 salvo siete, según informó The Wall Street Journal.

Los magnates tecnológicos más ricos del mundo -incluyendo a Mark Zuckerberg, Bill Gates y Larry Ellison- han visto desaparecer más de 480 mil millones de dólares en riqueza en papel este año al jueves, refleja el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, una clasificación diaria de las personas más ricas del mundo. Los decepcionantes reportes de ganancias de una gran cantidad de gigantes tecnológicos han avivado los temores de recesión, empujado a la baja los precios de las acciones y pesado sobre la fortuna de las personas más ricas del mundo.

PUBLICIDAD

El valor neto de Zuckerberg cayó por 11.2 mil millones de dólares tan sólo el jueves, de acuerdo con la clasificación. Las acciones de su empresa, Meta Platforms Inc., matriz de Facebook, perdieron una cuarta parte de su valor después de que un decepcionante reporte de ganancias asustó a los inversionistas. Los ingresos de la compañía se desaceleraron por segundo trimestre consecutivo y se elevaron las pérdidas ligadas a su gran apuesta en el metaverso.

En lo que va del año, la riqueza del director ejecutivo de Meta se ha reducido más de 87 mil millones de dólares. Eso lo deja con un valor neto actual de 37.7 mil millones de dólares, suficiente para ser la 28va persona más rica del mundo, arroja el índice. En comparación, figuraba entre los 10 primeros de la lista a principios de este año.

Las empresas tecnológicas, que disfrutaron de un fuerte crecimiento al inicio de la pandemia, ahora sienten el dolor infligido por la alta inflación, las tasas de interés al alza y la desaceleración del crecimiento de la publicidad digital. Muchas empresas ahora están controlando sus costos, monitoreando su número de empleados o incluso despidiendo personal. El Nasdaq Composite de alta tecnología ha retrocedido 29% este año a la campana de cierre del viernes.

Para muchos ejecutivos y fundadores, su valor neto está, al menos parcialmente, en la forma de las acciones de sus negocios. Eso significa que los grandes cambios en los precios de las acciones de sus empresas pueden tener un impacto profundo en las medidas de riqueza.

Elon Musk, la persona más rica del mundo, y Jeff Bezos, el fundador de Amazon.com Inc., han visto cada uno más de 58 mil millones de dólares en riqueza desaparecer este año. Ambos emprendedores han competido en el pasado por el derecho a fanfarronear de ser la persona más rica del mundo, antes de que Musk impusiera una ventaja considerable.

Musk, director ejecutivo de Tesla Inc., también dirige la compañía de cohetes SpaceX. Fundó Boring Co., un negocio de túneles subterráneos, así como la startup de neurociencia Neuralink Corp. Y la semana pasada, completó su adquisición intermitente de Twitter Inc. y sacará a la empresa de redes sociales de la bolsa de valores. Musk actualmente tiene un valor de 212 mil millones de dólares.

Mientras tanto, la riqueza de Bezos está valuada en 134 mil millones de dólares. Las acciones de Amazon cayeron 7% el viernes ante la decepción de Wall Street con el pronóstico de ventas de la compañía para el trimestre actual, que no cumplió con las expectativas de los analistas.

Larry Page y Sergey Brin, los cofundadores de Alphabet Inc., matriz de Google, y quienes se encuentran entre las 10 personas más ricas del mundo, también han visto cómo su valor neto se ha visto afectado. Cada uno ha perdido más de 40 mil millones de dólares en riqueza en papel este año, con ambos sufriendo un revés esta semana después de que Alphabet reportó su primera caída interanual en la historia en ventas de anuncios de YouTube.

La mayoría de los empresarios tecnológicos más ricos son un quién es quién de los magnates tecnológicos estadounidenses, pero unos cuantos son de fuera de EU. Por ejemplo, Jack Ma construyó su gigante de comercio electrónico Alibaba Group Holding Ltd. desde cero hasta convertirlo en uno de los imperios empresariales más grandes de China. Ha perdido 9.3 mil millones de dólares en riqueza este año, según el índice, y actualmente tiene un valor neto de 29.1 mil millones de dólares.

La única mujer entre los 20 magnates tecnológicos más ricos es MacKenzie Scott, la filántropa multimillonaria que construyó su fortuna creando Amazon con su ahora ex esposo, Bezos. Más de 29 mil millones de dólares se esfumaron de su valor neto este año, aunque eso se puede atribuir en parte a los cuantiosos cheques que ha estado extendiendo. Se comprometió a regalar -y ya ha donado- miles de millones de dólares a organizaciones, incluyendo bancos de alimentos, Girl Scouts of the USA y colegios y universidades históricamente negros.

De los 20 multimillonarios tecnológicos más ricos, solo dos han agregado dinero a sus resultados desde el 1 de enero, de acuerdo con el índice. La riqueza de Zhang Yiming, fundador de ByteDance Ltd., propietario de TikTok, ha aumentado en 10.4 mil millones de dólares y ahora él tiene un valor de 54.9 mil millones de dólares. Robert Pera, el fundador del fabricante de equipos inalámbricos Ubiquiti Inc. y propietario del equipo Grizzlies de Memphis de la NBA, ha visto crecer su riqueza en 1.3 mil millones de dólares, dándole un valor neto de 14.7 mil millones de dólares.

Las pérdidas en papel para muchos de los magnates tecnológicos más grandes del mundo se producen después de que la riqueza colectiva de los multimillonarios creció más durante los primeros dos años de la pandemia de Covid-19 que entre 1987 y el 2010, reportó Oxfam International, la organización contra la pobreza, a principios de este año.

En los primeros meses de la pandemia, informó Oxfam, se creaba un nuevo multimillonario cada 30 horas.