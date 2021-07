Piden a JJ Macías ganarse su compra por el Getafe

Madrid— José Juan Macías llegó al Getafe con la vara muy alta.

El canterano de Chivas fue presentado por la institución azulona y apenas tocó la silla del estrado, el presidente de la institución Ángel Torres le puso dos grandes retos: igualar lo hecho por Hugo Sánchez en España y ganarse la confianza del club para que invierta en su compra.

"Es el primer mexicano en la historia del Getafe y espero que esté a la altura de mi amigo Hugo Sánchez, con que meta los mismos goles...", ironizó, "quiero resaltar que Chivas entendiera la intención del chico, que quería salir. Es una promesa y lo tiene que demostrar".

"Viene cedido con opción a compra. Nosotros decidiremos si lo adquirimos definitivamente con base en su rendimiento. Esperemos que esté con nosotros mucho tiempo", declaró Ángel Torres.

El futbolista mexicano de 21 años aseguró que tiene la capacidad para poder brillar en el Viejo Continente, tal y como lo han hecho otros arietes tricolores como Hugo Sánchez y Javier Hernández.

"Estás hablando del mejor jugador en la historia de México (Sánchez) a mi parecer, otros tendrán otros comentarios, pero yo vengo a hacer lo mío. Confío mucho en mi capacidad y voy a hablar dentro del campo", abundó

Sobre la lesión muscular que lo alejó de la convocatoria de la Selección Mexicana que participará en los Juegos Olímpicos dijo ya encontrarse recuperado y agradeció al estratega de la Sub 24 Jaime Lozano por apoyarlo.

"No iba a llegar a los Juegos Olímpicos, fui sincero con el profe Jaime (Lozano). Él como persona es grandísima y obviamente lo entendió. Yo quería recuperarme porque tenía como una seguidilla de la misma lesión y quería como cortar esa racha, pero estoy muy bien", añadió

En tanto, el ariete tapatío recalcó la confianza que le ha brindado el técnico del Getafe, Miguel González, quien conoció al futbolista durante su etapa como DT de los Pumas.

"Me lo topé de rival en la Liga allá en México y ahí me sufrió como rival, ahora me toca tenerlo como míster. Desde el principio me recalcó la confianza, lo bien que me conoce y que está seguro que lo voy a hacer bien y yo también lo estoy. Sí quisiera remarcar esa confianza que me dio el míster antes de venir acá y es una grandísima persona", concluyó.