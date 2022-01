Pide Ucrania a EU que deje de incitar al pánico en conflicto con Rusia

Nueva York.- Estados Unidos y sus aliados deberían proporcionar a Ucrania las armas que necesita para defenderse de la agresión rusa, pero por lo demás, guardar silencio, dijo este viernes el jefe del consejo de seguridad de Ucrania, sugiriendo que las repetidas advertencias de guerra del gobierno de Biden eran contraproducentes.

“Cuando empiecen a decir que mañana habrá guerra, solo tomen en consideración que lo primero que no necesitamos en nuestro país es pánico”, dijo en una entrevista el líder del consejo de seguridad, Oleksii Danilov. "¿Por qué? Porque el pánico es hermano del fracaso”.

“Es por eso que les decimos a nuestros socios: ‘No griten tanto'”, dijo. “¿Ven una amenaza? Dennos 10 jets cada día. Y la amenaza desaparecerá”.

Sus comentarios se produjeron en medio de señales de discordia entre la administración de Biden y el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania, sobre la naturaleza de la amenaza de Rusia y cómo abordarla. Durante semanas, altos funcionarios de la Casa Blanca han estado advirtiendo sobre la posibilidad de un ataque inminente de Rusia, mientras que los funcionarios ucranianos han expresado una evaluación diametralmente opuesta.

En la entrevista, Danilov no negó que la amenaza de Rusia fuera real, argumentando que la acumulación militar de Moscú amenazaba no solo a Ucrania sino también a los países bálticos, Polonia y los antiguos estados soviéticos. Agradeció a Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países por acudir en ayuda de Ucrania, en particular a aquellos que han enviado armas poderosas.

Acusó a Alemania, que tiene fuertes lazos económicos con Rusia y ha dudado en ofrecer un fuerte apoyo militar, de anteponer el dinero a la democracia.

También pareció cuestionar la precisión de la evaluación de la inteligencia estadounidense sobre los orígenes de la acumulación militar de Rusia. En otoño, dijo, cuando los funcionarios de la Casa Blanca comenzaron a emitir advertencias terribles sobre los movimientos de tropas rusas cerca de Ucrania, dijo que las evaluaciones de inteligencia ucraniana no mostraban nada fuera de lo común.

“Entendemos lo que está sucediendo y dónde está sucediendo”, dijo. "No traten de hacernos pasar por inexpertos".