Pide Piñera enfrentar 'enemigo poderoso'

Santiago— El presidente chileno, Sebastián Piñera, llamó el jueves a los cuerpos policiales a enfrentar a un "enemigo poderoso e implacable", al que culpa de la violencia durante el estallido social que ha sacudido al país por más de 40 días, mientras manifestantes acusaban represión policial que ha dejado a centenas con traumatismo ocular grave.

Las manifestaciones, detonadas por un alza en el precio del transporte, han dejado al menos 26 muertos, miles de heridos y detenidos, además de cuantiosos daños materiales por saqueos, incendios y destrozos a infraestructura pública y privada.

"No hay que dejar espacio ni a la tibieza ni a la ambigüedad (...), estamos enfrentando un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie", señaló el Mandatario en un acto de graduación de policías.

El Mandatario conservador afirmó que ese enemigo, sin identificarlo, actúa "con una planificación profesional y con una maldad sin límites".

Piñera aseguró que la legislación actual no es suficiente para combatir a quienes llamó encapuchados, saqueadores, vándalos, ni a los que hacen barricadas u obstaculizan el tránsito, muy común durante las recientes manifestaciones.

La noche del martes de esta semana fue particularmente violenta, con 99 "eventos graves" y 915 personas detenidas, de acuerdo a un reporte policial.

Amnistía Internacional y Human Right Watch han denunciado que los cuerpos de seguridad han hecho un uso excesivo de la fuerza y han violado los derechos humanos durante las protestas.

Los esfuerzos de Piñera para sofocar la violencia hasta ahora han sido insuficientes, pese a las promesas de aumentar pensiones, salario mínimo y beneficios de atención médica.

Un grupo de personas que afirman haber sufrido traumatismo ocular en choques con fuerzas de seguridad manifestaron frente al Palacio Presidencial para pedir a Piñera responsabilizarse por las violaciones a los derechos humanos.

"Esto no debería estar sucediendo en Chile en 2019", dijo la coordinadora del grupo, Marta Valdés, cuyo hijo de 17 años perdió parcialmente la vista luego de que un bote de gas lacrimógeno lo golpeó en el ojo izquierdo durante una protesta el 18 de octubre.

La Sociedad de Oftalmología de Chile dijo que 221 personas habían sufrido un traumatismo ocular grave en las manifestaciones, principalmente debido a balines de goma.

Piñera ha prometido que cualquier violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad será investigada.

La incertidumbre sobre la economía chilena debido a las protestas llevó a la moneda local a cerrar el jueves en mínimo histórico por segunda sesión consecutiva.