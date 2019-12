Pide Mujica una 'nación latinoamericana'

Ciudad de México— América Latina es una nación todavía no construida como tal, aseveró el expresidente de Uruguay José Mujica durante su visita a México.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, el senador electo dijo que los latinoamericanos deben de hallar su lugar en el nuevo reordenamiento global.

Cuestionado sobre el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la región, aseveró que la conducta del organismo actualmente es bastante lamentable.

"No creo que por ese lado haya una construcción de nación latinoamericana. La visión desde Washington, no es la misma visión de nuestros pueblos indígenas pisoteados. Son dos Américas muy distintas", manifestó.

"¿Qué vamos a hacer en ese mundo los latinoamericanos, atomizados en un conjunto de repúblicas? Ahí es donde está el gran dilema", añadió.

En ese sentido, afirmó que la solución está en la cabeza de los jóvenes.

"No en las viejas instituciones que formamos los viejos como la OEA", dijo.

"Concuerdo con Perón: lo que viene nos agarrará unidos o vencidos".

Indicó que el muro que Estados Unidos quiere construir en la frontera con México no es sólo para impedir la entrada de migrantes.

"No es un muro entre Estados Unidos y México sino un muro entre el desarrollo y la otra parte que se arregle", expresó.

"El mundo va a depender de lo que puedan hacer o no. Es un verdadero desafío. Tal vez el más grande del sapien", agregó.