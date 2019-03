Pide ministra británica a legisladores que respalden su pacto

Londres— La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, advirtió hoy que sería "un potente símbolo del fracaso político colectivo del Parlamento" que el Brexit se demore tanto que el país tenga que participar en las elecciones europeas de mayo.

En un artículo en el Sunday Telegraph, May señaló además que si los legisladores no respaldan su acuerdo para el Brexit antes de la cumbre europea del jueves, "no dejaremos la UE durante mucho meses, si es que ocurre alguna vez".

Se espera que May vuelva a intentar lograr el respaldado parlamentario a su acuerdo de divorcio con Bruselas por tercera vez esta semana. En medio del bloqueo político, la Cámara de los Comunes votó el jueves a favor de solicitar una prórroga para el Brexit.

Esto evitaría una marcha caótica el próximo 29 de marzo, la fecha de salida prevista, aunque el poder de conceder o rechazar esa ampliación reside en la UE.