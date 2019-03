Perfilan acuerdo EU-China a fin de marzo

Nueva York— El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino Xi Jinping podrían alcanzar un acuerdo formal sobre comercio en una cumbre en una fecha cercana al 27 de marzo considerando los progresos en las conversaciones entre los dos países, reportó este domingo el Wall Street Journal.

Las dos naciones han impuesto aranceles mutuos sobre bienes valorados en cientos de miles de millones de dólares, lo que ha desatado olas de inquietud en los mercados financieros, interrumpido algunas cadenas de suministros y reducido las exportaciones agrícolas.

China reduciría las tarifas sobre bienes originados en Estados Unidos, incluidos productos agrícolas, químicos y automóviles, a cambio de alivios por parte de Washington, dijo el diario citando personas informadas sobre la materia de ambos lados de las negociaciones.

Específicamente, China compraría 18 mil millones de dólares en gas natural a Cheniere Energy Inc, con sede en Houston, dijo una de las personas familiarizadas con el tema.

Como parte de un acuerdo, China se compromete a acelerar el calendario para eliminar las limitaciones de propiedad extranjera en las empresas de autos, y para reducir los aranceles a los vehículos importados por debajo de la tasa actual del 15 por ciento, informó el periódico.

Un alto funcionario de la administración advirtió hoy que aún no se había tomado una decisión sobre el levantamiento de las tarifas de Estados Unidos. El funcionario también dijo que un debate continuaba dentro de la administración y que Trump probablemente no tomaría una decisión antes de que se llegara a un acuerdo, comparando la situación con el debate sobre qué hacer con las sanciones de Estados Unidos en el periodo previo a la cumbre de la semana pasada. Kim Jong Un de Corea del Norte.

Cuando se le preguntó durante una audiencia en el Congreso la semana pasada si un acuerdo vería un levantamiento de los aranceles estadounidenses, Robert Lighthizer, el halcón de China que ahora dirige las conversaciones con Pekín, diría que ese era el deseo de China.

Las fuentes del WSJ advirtieron que permanecen algunas dificultades y que cada una de las partes enfrenta posibles resistencias en casa frente a condiciones que podrían parecer muy favorables para el otro lado.

Los planes para una ceremonia de firma se han complicado por la necesidad de Xi de dirigir el Congreso Nacional Popular Popular de China y realizar otros viajes al extranjero.

Bloomberg informó el viernes que Estados Unidos y China estaban cerca de finalizar un acuerdo comercial.

Trump y los miembros de su equipo económico se han mostrado optimistas sobre las posibilidades de cerrar un trato. Y las acciones de Estados Unidos se han recuperado de su peor diciembre desde la Gran Depresión en las señales de que las dos economías más grandes del mundo están resolviendo sus diferencias comerciales sin una mayor escalada.

Citando el progreso hacia un acuerdo, la semana pasada Trump retrasó un aumento planificado de los aranceles sobre las importaciones chinas a 25 por ciento, desde el 10 por ciento, que estaba programado para entrar en vigencia el 1 de marzo.

El viernes, Trump dijo que exigió que Beijing, en respuesta a su retraso en las tarifas, elimine inmediatamente todos los aranceles sobre los productos agrícolas de Estados Unidos.

Los chinos han ofrecido aumentar las compras de productos estadounidenses en 1.2 billones de dólares durante seis años, según una persona familiarizada con el asunto. Aún no está claro cómo Pekín continuará con esas compras si las tarifas de represalia se mantienen y no se eliminan otras barreras comerciales, agregó la persona.

China compró 130 mil millones de dólares en productos estadounidenses en el 2017, según cifras de Estados Unidos.

Después de varias rondas de reuniones cara a cara entre funcionarios estadounidenses y chinos desde el año pasado, las partes están en contacto regular por teléfono y videoconferencia para concretar los detalles de un acuerdo.