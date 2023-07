Parlamento israelí aprueba ley para limitar el poder judicial

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

El parlamento israelí aprobó este lunes una ley que limita la capacidad de la Corte Suprema para revocar las decisiones tomadas por los ministros del gobierno, completando la primera etapa de un esfuerzo más amplio y profundamente polémico para frenar la influencia del poder judicial. La decisión coronó uno de los momentos más turbulentos en la historia contemporánea de Israel, cuando los manifestantes bloquearon las calles frente al Parlamento este lunes, intentando interrumpir una medida que llamaron una afrenta a la democracia, y los mediadores se apresuraron en vano para asegurar un compromiso de último minuto. El furor que rodea la reforma judicial más amplia del primer ministro Benjamin Netanyahu se ha convertido en un sustituto de las divisiones más profundas en Israel entre quienes quieren un estado más secular y pluralista y quienes tienen una visión más religiosa y nacionalista. Los líderes de la oposición dijeron de inmediato que pedirían a la Corte Suprema que se pronuncie sobre la legalidad de la nueva ley, que limita la revisión judicial de las decisiones del gobierno. Los líderes de uno de los principales grupos de protesta se comprometieron a continuar manifestándose y dijeron que Israel "está pasando por el período más oscuro desde su creación". El sindicato más grande de Israel está considerando convocar una huelga nacional, más de 10 mil reservistas militares amenazan con renunciar a sus funciones y cientos de miles de manifestantes están a punto de salir a las calles. La coalición gobernante de Netanyahu, la más derechista y religiosamente conservadora en la historia de Israel, tiene una pequeña mayoría en el Parlamento de 120 miembros. Después de un debate caótico, los legisladores aprobaron la medida 64 a 0 cuando los miembros de la oposición abandonaron la cámara, boicoteando una votación que no tenían ninguna posibilidad de ganar. La nueva ley limita el uso por parte de la Corte Suprema de Israel del concepto legal de "razonabilidad" para anular las decisiones de los ministros. El proyecto de ley avanzó la semana pasada después de una pausa de tres meses durante la cual el gobierno y la oposición no lograron llegar a un compromiso sobre la reforma más amplia de Netanyahu. Los esfuerzos para negociar un acuerdo de última hora sobre la medida más estrecha colapsaron justo antes de la votación final de este lunes. Los manifestantes reunidos frente al Parlamento cantaban y golpeaban las barricadas mientras se realizaba la votación, y una alianza de 150 empresas importantes, incluidos los centros comerciales más grandes del país, cerraron sus puertas en señal de protesta antes de que comenzara la votación. Netanyahu estaba en la cámara cuando los legisladores comenzaron a votar, un día después de que lo llevaron al hospital para un procedimiento de emergencia para implantar un marcapasos. Se espera que se dirija a la nación este lunes por la noche.