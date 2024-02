Paraliza huelga vuelos en Argentina: deja 35 mil afectados

Buenos Aires, Argentina.- Al menos 35 mil pasajeros se vieron afectados este miércoles por una huelga de 24 horas de los gremios aeronáuticos en reclamo de mejoras salariales, lo que dejó cientos de vuelos cancelados o reprogramados en Argentina.

La Asociación del Personal Aeronáutico (APA), los Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) fueron a la huelga tras considerar insuficiente la oferta de recomposición salarial del 12 por ciento que presentaron las empresas del sector, luego que la inflación de enero cerrara en 20.6 por ciento y con la interanual superando el 254 por ciento.

En el caso de Aerolíneas Argentinas, la empresa de bandera local, la huelga forzó la reprogramación de 330 vuelos, lo que afecta a "cerca de 24 mil pasajeros, de los cuales 18 mil son de cabotaje, 3 mil de destinos regionales y otros 3 mil de vuelos internacionales", indicó en un comunicado.

El aeropuerto Jorge Newbery de la capital argentina permanece sin operaciones.

"Teníamos vuelo hoy para Santiago (de Chile) en Aerolíneas Argentina, llegamos acá y nada", dijo a la AFP Leonardo Torres, un turista chileno que buscaba información en la estación aérea de la capital argentina.

"Anoche nos avisaron once y media de la noche mediante correo, pero estamos afuera y no sabemos qué hacer ahora".

Los gremios explicaron que la huelga se avisó a las empresas con tiempo suficiente para la reprogramación de vuelos, lo que hicieron la mayoría de las compañías.

"Nos dijeron que había paro y que no iba a salir ningún vuelo", señaló Angela Alaiaga, una turista boliviana que debía partir este miércoles. "Nos dieron un código para comunicarnos con Aerolíneas Argentinas, tratamos de comunicarnos pero no se podía acceder a ese código, así que no sabemos cuándo volamos", precisó.

En el aeropuerto internacional de Ezeiza, en la periferia sur de Buenos Aires, se mantiene una actividad mínima acotada a las empresas American Airlines y la línea de cabotaje FlyBondi, debido a que cuentan con personal propio para la operatoria en tierra.

Con información de AFP