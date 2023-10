Pánico se apodera de Gaza; Israel pide evacuar a más de un millón de personas

The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times

El ejército israelí exigió a los palestinos del norte de Gaza que se trasladaran al sur mientras sus tropas se agolpaban en la frontera. La ONU advirtió que el traslado forzoso tendría "consecuencias humanitarias devastadoras". Palestinos asustados empaquetaron sus pertenencias y abandonaron sus hogares en el norte de Gaza el viernes después de que el ejército israelí exigiera que más de un millón de civiles se trasladaran al sur de la franja costera bloqueada, un posible precursor de una invasión terrestre que, según advirtió Naciones Unidas, podría ser calamitosa. La concentración de soldados israelíes cerca de la frontera con Gaza ha alimentado las especulaciones de que se prepara para invadir el territorio controlado por Hamás en respuesta a la incursión del pasado fin de semana en la que murieron más de 1.300 personas. La última vez que Israel envió tropas al enclave fue en 2014. Pero muchos palestinos se mostraron reacios a abandonar sus hogares para dirigirse al sur de Gaza, que cuenta con aún menos recursos, y las rutas para llegar hasta allí se han visto dañadas por una semana de ataques israelíes. Funcionarios de Hamás instaron a los palestinos a no acatar lo que llamaron la "guerra psicológica" de Israel." Los ataques aéreos de represalia de Israel desde el sábado, más mortíferos y generalizados que en sus anteriores campañas en Gaza, han arrasado barrios enteros, han llevado el sistema médico al borde del colapso y han obligado a unas 400.000 personas a refugiarse temporalmente, mientras se enfrentan a una grave escasez de alimentos, agua y combustible. El Ministerio de Sanidad de Gaza declaró que 1.799 palestinos, entre ellos 583 niños, habían muerto desde el sábado, y que 7.388 personas habían resultado heridas. Naciones Unidas suplicó a Israel que anulara la demanda de reubicación forzosa por temor a un desastre humanitario. El ejército israelí dijo el viernes por la mañana que no había un plazo firme para que la gente abandonara el norte y reconoció que "llevará tiempo". Esto es lo que hay que saber: El gobierno de Estados Unidos está hablando con funcionarios israelíes y egipcios para conseguir un paso seguro para los ciudadanos estadounidenses, incluidos los palestinos-estadounidenses, y otros extranjeros fuera de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah con Egipto, dijo el viernes un alto funcionario del Departamento de Estado. Ocho palestinos murieron a manos de las fuerzas israelíes durante enfrentamientos en zonas de Cisjordania ocupadas por Israel, según informó el Ministerio de Sanidad palestino, mientras se producían protestas allí y en otras partes de Oriente Próximo en solidaridad con Gaza. Hamás ha convocado manifestaciones en todo el mundo el viernes para oponerse a las acciones israelíes en Gaza. El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd J. Austin III, declaró el viernes que la ayuda estadounidense en materia de seguridad "ya está llegando rápidamente a Israel" al reunirse con el Ministro de Defensa israelí en Tel Aviv. Un día después de visitar Israel, el secretario de Estado estadounidense, Antony J. Blinken, se reunió con el rey Abdullah II de Jordania y con Mahmoud Abbas, jefe de la Autoridad Palestina, que perdió el control de Gaza en 2007 cuando Hamás la tomó por la fuerza. En su reunión con Abbas, Blinken "expresó sus condolencias a las familias de las víctimas civiles palestinas", según el Departamento de Estado. Añadió que Hamás no defiende "el legítimo derecho del pueblo palestino a la dignidad, la libertad, la justicia y la autodeterminación".