Orden de sucesión al trono mientras el rey Carlos III recibe tratamiento

La corona no pasa a las parejas de los monarcas, así que la reina Camila no está en la línea de sucesión

LONDRES — Mientras el rey Carlos III recibe tratamiento por el cáncer que padece, sigue siendo el monarca británico y jefe de Estado. Su hijo mayor, el príncipe Guillermo, es el heredero al trono. La corona no pasa a las parejas de los monarcas, así que la reina Camila no está en la línea de sucesión. Este es el orden de sucesión al trono británico: 1. Príncipe Guillermo, el hijo mayor de Carlos y la fallecida princesa Diana. El príncipe de Gales está casado con Catalina, la princesa de Gales. 2. El príncipe Jorge, el hijo mayor de Guillermo y Catalina, nacido en julio de 2013. 3. La princesa Carlota, hija de Guillermo y Catalina, nacida en mayo de 2015. 4. El príncipe Luis, el hijo más pequeño de Guillermo y Catalina, nacido en abril de 2018. 5. El príncipe Enrique, el hijo menor de Carlos y Diana, que ha renunciado a sus deberes reales, pero sigue en la línea de sucesión. 6. Archie Mountbatten-Windsor, hijo de Enrique y Meghan, duquesa de Sussex, en mayo de 2019. 7. Lilibet Mountbatten-Windsor, hija de Enrique y Meghan, nacida en junio de 2021. 8. El príncipe Andrés, el segundo hijo de la reina Isabel II y del príncipe Felipe. 9. La princesa Beatriz, la hija mayor de Andrés y su exesposa, Sarah Ferguson. 10. Sienna Mapelli Mozzi, hija de Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi, nacida en septiembre de 2021. 11. La princesa Eugenia, la hija menor de Andrés y Sarah Ferguson. 12. August Brooksbank, hijo de Eugenia y James Brooksbank, nacido en febrero de 2021. 13. Ernest Brooksbank, hijo menor de Eugenia y James Brooksbank, nacido en mayo de 2023. 14. El príncipe Eduardo, el hijo menor de la reina Isabel y Felipe. 15. James, vizconde de Severn, hijo de Eduardo y su esposa, Sofía, duquesa de Edimburgo. 16. Lady Luisa Mountbatten-Windsor, hija de Eduardo y Sofía. 17. La princesa Ana, la segunda hija y única mujer que tuvieron la reina Isabel II y el príncipe Felipe. Es mayor que sus hermanos Andrés y Eduardo, pero está más abajo en la sucesión al trono debido a normas que durante siglos favorecieron a los hijos varones sobre las hijas. Las normas fueron modificadas en 2015, demasiado tarde para Luisa Mountbatten-Windsor, que sigue estando detrás de su hermano menor James. 18. Peter Phillips, hijo de Ana y su exesposo Mark Phillips. 19. Savannah Phillips, la hija mayor de Peter Phillips y su exesposa, Autumn Kelly. 20. Isla Phillips, hija menor de Peter Phillips y Autumn Kelly. 21. Zara Tindall, hija de la princesa Ana y Mark Phillips. 22. Mia Tindall, hija mayor de Zara y su esposo Mike Tindall. 23. Lena Tindall, hija menor de Zara y Mike Tindall. 24. Lucas Tindall, hijo de Zara y Mike Tindall.