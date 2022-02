Oímos explosiones, estamos bien: embajadora mexicana en Ucrania

Kiev- La Embajadora de México en Ucrania, Olga Beatriz García Guillén, narró cómo vivió las primeras explosiones derivadas del ataque ruso en Kiev, y dijo que se encuentran bien al igual que los mexicanos registrados en el país.

"En la mañana se escucharon algunas explosiones, yo las escuché realmente muy lejanas al lugar, después nos enteramos -por la prensa y por las declaraciones que han hecho las autoridades ucranianas- que habían sido atacadas instalaciones estratégicas, pero que no habían atacado a la población civil, lo cual pareciera ser que así es", contó.

PUBLICIDAD

"En la Embajada de México somos cuatro funcionarios, estamos bien, no fuimos afectados; por su puesto todas las familias (mexicanas) que nos han reportado en las últimas horas están bien, no tenemos evidencia que alguien haya tenido un percance por esta situación. Afortunadamente, no tenemos ninguna baja que lamentar".

En videoconferencia junto con el Canciller Marcelo Ebrard y el representante permanente de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, la Embajadora detalló que tienen registradas a un total de 225 personas entre mexicanos, sus parejas y sus hijos, de los cuales cerca de la mitad permanecen en Kiev.

Explicó que después de las explosiones de hoy se está trabajando en la logística para sacar hacia Rumanía al grupo de mexicanos que desde el miércoles 16 se encuentran en la ciudad de Ivano-Frankivsk.

Adicionalmente, otras 50 personas que se encuentran en Kiev y Odessa han manifestado a la Embajada que quieren ser evacuadas.

García Guillén informó que ella encabezará la evacuación de este segundo grupo de mexicanos.

"Vamos a ir, vamos a entregar en la frontera a los mexicanos, en coordinación con el Embajador Guillermo Ordorica de Rumanía y él se encargará de ellos; entonces regresaremos a Kiev para seguir atendiendo a mexicanos que nos siguen pidiendo la protección y documentos", detalló.

Es una avanzada militar.- De La Fuente

En tanto, Juan Ramón de la Fuente destacó que la federación rusa llamó a su movimiento como una "operación militar especial", pero que realmente se trata de una avanzada militar en territorio de Ucrania.

Sin embargo, indicó que en la sede de la ONU en Nueva York no tienen claridad del alcance de dicha avanzada.

Añadió que en la ONU están a la espera de que Estados Unidos envíe un proyecto de resolución que se discutirá en el Consejo de Seguridad palabra por palabra.

"No lo hemos recibido, pero puedo anticipar que será un proyecto duro, condenando la invasión de la federación de Rusia, reiterando su respaldo a Ucrania, lo habremos de revisar con cuidado", dijo.

...Y se mantienen relaciones con Rusia

El Canciller Marcelo Ebrard aclaró que México mantiene sus relaciones con Rusia.

"Es una de las cosas que tenemos que hacer, mantener el diálogo con las diferentes partes", argumentó.

"Es muy difícil México apoye una respuesta bélica, nuestra posición es esencialmente encontrar una salida política".

Ebrard respaldó la labor del Consejo de Seguridad de la ONU.

"Las Naciones Unidas es el instrumento más acabado para la gobernanza global, no hay otra alternativa, la otra alternativa es sólo la fuerza, tenemos que respaldar a las Naciones Unidas", refrendó.