Oficializa Putin anexión de 4 regiones

The New York Times | Afectados salen de la zona de guerra The New York Times | Daños en una carretera

Nueva York.- El presidente Vladimir Putin afirmó ayer el viernes que Rusia anexaría cuatro regiones ucranianas y denunció a Estados Unidos por “satanismo”, en un discurso que marcó una escalada en la guerra de Moscú contra Ucrania. En términos de marcada confrontación, posicionó a Rusia como librando una batalla existencial con las élites occidentales que él consideraba “el enemigo”. En declaraciones a cientos de legisladores y gobernadores rusos en un gran salón del Kremlin, Putin dijo que los residentes ucranianos de las cuatro regiones, que todavía están parcialmente controladas por las fuerzas, se convertirían en ciudadanos de Rusia “para siempre”. Luego llevó a cabo una ceremonia de firma con los jefes de esas regiones instalados por Rusia para comenzar el proceso de anexión oficial, antes de estrecharles la mano y cantar: “¡Rusia! ¡Rusia!" La administración de Biden condenó rápidamente las anexiones, diciendo que "no tienen legitimidad", y promulgó una ronda de nuevas sanciones contra las industrias de defensa y tecnología de Rusia como castigo por las acciones de Moscú. El discurso de Putin se produjo en un contexto de reveses rusos en el campo de batalla, donde las fuerzas de Ucrania han obtenido impresionantes victorias en las últimas semanas en el este. Mientras hablaba el líder ruso, los funcionarios ucranianos dijeron que su ejército se había acercado a rodear la ciudad de Lyman, ocupada por Rusia, un centro estratégicamente importante en la región de Donetsk que se encuentra dentro del territorio que Putin reclama. Incluso para los estándares cada vez más antagónicos de Putin, el discurso fue una combinación extraordinaria de bravuconería y amenaza, mezclando riffs conspirativos contra un “sistema neocolonial” liderado por Estados Unidos con un llamado al mundo para ver a Rusia como líder de un levantamiento contra la energía de Estados Unidos. Se refirió a “los círculos gobernantes del llamado Occidente” como “el enemigo”, una palabra que rara vez usa en referencia a Occidente, y adoptó un tono de ira y desafío. Sin decirlo directamente, Putin insinuó que el papel de las armas nucleares en la guerra está en su mente. Al describir a Occidente como “engañoso e hipócrita de principio a fin”, Putin señaló que Estados Unidos fue el único país que usó armas nucleares en la guerra. Luego agregó: “Por cierto, crearon un precedente”. “Las élites occidentales no solo niegan la soberanía nacional y el derecho internacional”, dijo en el discurso de 37 minutos. “Su hegemonía tiene un marcado carácter de totalitarismo, despotismo y apartheid”. En su discurso en el Kremlin, Putin planteó el conflicto con Occidente en términos aún más severos que antes, relatando siglos de acciones militares occidentales para denunciar el orden mundial liderado por Estados Unidos como fundamentalmente malvado, corrupto y empeñado en la destrucción de Rusia. “La represión de la libertad está adquiriendo los contornos de una religión inversa, de satanismo real”, dijo Putin, afirmando que los valores occidentales liberales en asuntos como la identidad de género equivalían a una “negación del hombre”. Pero Putin ofreció pocos detalles nuevos sobre el asunto que ahora quizás sea de mayor preocupación en las capitales occidentales: si, y en qué momento, podría usar armas de destrucción masiva para obligar a Ucrania a capitular. Los líderes occidentales han condenado las anexiones de Rusia como ilegales y los “referéndums” que las precedieron, que pretendían mostrar un apoyo local abrumador para unirse a Rusia, como fraudulentos. El presidente Joe Biden dijo que “Estados Unidos siempre respetará las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania”. En el Consejo de Seguridad de la ONU, 10 de 15 naciones votaron el viernes a favor de una resolución de Estados Unidos y Albania que condena las acciones de Moscú, pero Rusia ejerció el poder de veto que tiene como miembro permanente. Los alguna vez aliados de Putin, China e India, que han expresado una creciente inquietud con su guerra contra Ucrania, se encontraban entre las cuatro naciones que se abstuvieron; sólo Rusia votó en contra de la resolución. Pide Zelenskyy apoyo El gobierno de Ucrania rechazó las afirmaciones de Putin y prometió recuperar el territorio capturado por Rusia en el este y el sur. “Todo será Ucrania”, escribió el viernes el presidente Volodymyr Zelenskyy en la red social Telegram. En un video, Zelenskyy acusó a permitir que el Kremlin intentara “robar algo que no le pertenece”, y agregó: “Ucrania no lo hará”. También anunció que estaba acelerando la solicitud de su país para unirse a la OTAN, una que Rusia mueve con vehemencia a los opositores y enfrenta grandes obstáculos, dado que la admisión a la alianza requiere el consentimiento de las 30 naciones. Putin insistió en que la posición de Rusia sobre la anexión de los cuatro territorios no era negociable y agregó que los defendería “con todas las fuerzas y medios a nuestra disposición”. “Hago un llamado al régimen de Kyiv para que cese inmediatamente el fuego y todas las acciones militares”, dijo, y “que regrese a la mesa de negociaciones”. El viernes temprano, Rusia desató uno de los ataques más mortíferos contra los ucranianos en semanas con un ataque en la región de Zaporizhzhia. El ataque mató a 25 personas e hirió a otras 66, dijo el fiscal general de Ucrania. Fue parte de una serie de ataques contra ciudades ucranianas pocas horas antes de que hablara Putin. No intimidará a los aliados: EU Hablando en la Casa Blanca, Biden dijo que “Estados Unidos y sus aliados no se dejarán intimidar por Putin y sus palabras y amenazas imprudentes”. Biden, afirmó que su homólogo ruso, no va a lograr intimidar a los aliados de la OTAN con la anexión de las cuatro provincias ucranianas y aseguró que Moscú esparce mentiras sobre las implicaciones de Washington con respecto a las fugas en el gasoducto Nord Stream. “No nos va a asustar ni nos va a intimidar. Las acciones de Putin son un signo de que está en problemas”, ha dicho en rueda de prensa, reiterando que ni Estados Unidos ni el mundo va a reconocer los referéndums de anexión que ha llevado a cabo en el este de Ucrania. En este sentido, Biden dijo que Rusia “no puede apoderarse del territorio de su vecino” y “salir impune”. Aseguró que Washington seguirá proporcionando ayuda militar a Ucrania para que pueda defenderse de la agresión rusa. “Estados Unidos, y los aliados de la OTAN está preparada para defender cada centímetro de su territorio. Putin, no malinterprete estas palabras: cada centímetro”, precisó el presidente estadounidense en rueda de prensa. 