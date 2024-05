Obstaculizan armas de EU por interferencias rusas en Ucrania

Kiev, Ucrania.- Según comandantes ucranianos y un proyecto de investigación militar ucraniano, algunas armas de precisión de fabricación estadounidense suministradas a Ucrania han resultado ineficaces en el campo de batalla, ya que su precisión se ha visto muy mermada por los intentos de interferencia rusos.

Los proyectiles funcionaron bien cuando se introdujeron por primera vez en el campo de batalla, pero perdieron eficacia cuando las fuerzas rusas adaptaron sus defensas, según dos informes confidenciales ucranianos. El problema llevó a los militares ucranianos a dejar de utilizar las armas, dijeron dos comandantes de artillería.

Los informes, revelados por primera vez por The Washington Post, se centran en el Excalibur de fabricación estadounidense, un proyectil de artillería guiado de 155 milímetros, y en la bomba de pequeño diámetro lanzada desde tierra o GLSDB. Uno de los informes fue mostrado a The New York Times por personas familiarizadas con la investigación. El segundo informe se describió pero no se mostró a ningún periodista. Las personas pidieron no ser identificadas porque los informes contienen información militar clasificada.

Toda guerra es una especie de laboratorio para los sistemas de armamento, y Ucrania ha proporcionado un campo de pruebas para armas que no se habían utilizado antes contra un enemigo tan sofisticado y de alta tecnología como Rusia. El rendimiento de las armas estadounidenses y rusas, tanto defensivas como ofensivas, es seguido de cerca por el Pentágono y la OTAN -así como por Rusia y China-, con importantes implicaciones para el armamento futuro.

De forma más inmediata, los mandos ucranianos afirman que algunas de las armas occidentales que les han suministrado les han fallado a costa de vidas humanas.

Rusia ha desplegado sistemas de guerra electrónica alrededor de objetivos estáticos como cuarteles generales y centros de mando que podrían ser blanco de las armas de precisión ucranianas. Los sistemas emiten tantas interferencias que ahogan la señal GPS que guía el software de puntería del Excalibur, según Thomas Withington, miembro asociado del Royal United Services Institute, con sede en Londres, y especialista en guerra electrónica.

Los datos de los informes corroboran los comentarios realizados por oficiales militares ucranianos en los últimos meses, entre ellos el ex jefe del ejército, el general Valery Zaluzhny, quien afirmó que algunos proyectiles occidentales habían proporcionado a Ucrania una superioridad significativa frente a las fuerzas rusas, pero sólo durante un breve periodo de tiempo.

El general Zaluzhny citó el proyectil Excalibur como ejemplo paradigmático de arma occidental que perdió eficacia porque su sistema de puntería utiliza el GPS, el sistema de posicionamiento global, especialmente susceptible a las interferencias rusas.

Funcionarios ucranianos y analistas militares han descrito problemas similares con el kit de Munición de Ataque Directo Conjunto, denominado JDAM, y los proyectiles utilizados con el Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad, conocido como HIMARS, ambos basados en el GPS.

El GLSDB, una munición de precisión de mayor alcance que el Excalibur, producida conjuntamente por Boeing y la empresa sueca Saab, también se ha visto obstaculizada por la guerra electrónica rusa, según el segundo informe militar.

Las tropas ucranianas han dejado de desplegar el GLSDB en el campo de batalla, según Andrew Zagorodnyuk, director del Centro de Estrategias de Defensa, una organización de investigación de Kiev.

Un funcionario de la oficina de operaciones de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que pidió no ser nombrado, de acuerdo con el protocolo militar, dijo en un mensaje electrónico que Estados Unidos había suministrado más de 7.000 cartuchos de 155 milímetros guiados de precisión a Ucrania desde febrero de 2022, pero añadió que no podía dar información más específica.

"Somos muy conscientes de la amenaza de guerra electrónica que Rusia plantea en Ucrania y de que esta amenaza está en continua evolución", escribió el funcionario.

"En consecuencia, colaboramos estrechamente con Ucrania, junto con nuestros socios de la industria de defensa, para evaluar y proporcionar continuamente soluciones rápidas a estas amenazas, y para ayudar a garantizar que Ucrania sigue siendo eficaz en un entorno EW muy complejo. Esto incluye la capacidad de entregar municiones de precisión en el campo de batalla", escribió el funcionario, utilizando EW para referirse a la guerra electrónica.

Ucrania inició la investigación debido a la gravedad de los fallos en la puntería, pero también por el espíritu de colaboración como aliado de la OTAN, dijeron las personas que tenían conocimiento del proyecto. Era importante, dijo uno de ellos, que los militares ucranianos dieran información a sus socios occidentales sobre el rendimiento de sus armas contra una potencia militar sofisticada como Rusia.

Los investigadores recopilaron datos sobre el uso de casi 3 mil proyectiles Excalibur disparados entre diciembre de 2022 y agosto de 2023 por obuses M777 suministrados por Estados Unidos en las líneas del frente de Kherson, en el sur, Kharkiv, en el noreste, y Bakhmut, en la región oriental de Donetsk.

El informe mostró que la proporción de ataques confirmados con éxito descendió en un periodo comprendido entre enero y agosto de 2023 de un máximo del 55 por ciento a un mínimo del 7 por ciento en julio y del 6 por ciento en agosto, los meses en los que la contraofensiva de verano de Ucrania estaba en su punto álgido. En un momento dado, sólo uno de cada 19 proyectiles Excalibur daba en el blanco, según una de las personas familiarizadas con el informe. A ese ritmo, calculó el informe, el precio de un ataque exitoso se disparó a 1,9 millones de dólares en agosto de 2023, frente a los 300 mil dólares del mes de enero anterior.

Los comandantes de las unidades de artillería ucranianas confirmaron que los proyectiles Excalibur habían demostrado ser muy precisos a la hora de alcanzar objetivos cuando se introdujeron por primera vez en 2022, pero que posteriormente habían sido neutralizados por las interferencias rusas.

"Tenemos algunos problemas con la precisión", dijo un comandante de una unidad de artillería de la 45ª Brigada que opera en la región de Donetsk, que utiliza el indicativo Músico, de acuerdo con el protocolo militar ucraniano.

Los obuses estadounidenses M777 utilizados por la tripulación de Musician fueron elogiados por sus capacidades cuando se introdujeron por primera vez en el teatro de operaciones ucraniano en 2022. Pero Musician dijo que su unidad había dejado de utilizar proyectiles Excalibur a principios de 2023 debido a su ineficacia.

En su lugar, dijo, disparaban proyectiles de artillería no guiados, que son menos precisos y requieren mayores cantidades de munición para abatir un objetivo.

Otro comandante, que por razones de seguridad sólo dio su nombre de pila, Oleh, dijo que a veces había recibido suministros de otro tipo de armamento, incluidos proyectiles guiados por láser, que se ven menos afectados por la interferencia rusa de las señales GPS.

No es infrecuente que los sistemas de armamento pierdan eficacia durante una guerra intensa, ya que los decididos adversarios encuentran nuevas formas de contrarrestarlos.

La contramedida más eficaz para combatir la interferencia de la señal GPS consiste simplemente en eliminar la fuente de la interferencia, según los analistas militares. Las fuerzas ucranianas se han concentrado en desactivar los radares rusos fijos y otros equipos de interferencia, en particular en la península de Crimea, lo que les ha permitido atacar objetivos como puestos de mando y depósitos de suministros muy por detrás de las líneas enemigas, dijo el Sr. Withington.

A corta distancia, tanto el ejército ruso como el ucraniano emplean interferentes electrónicos móviles para desviar los drones explosivos, que utilizan el GPS para localizar sus objetivos.

Pero las interferencias rusas no son impenetrables, dijo Michael Bohnert, ingeniero de RAND especializado en guerra electrónica en la Marina estadounidense. Las contramedidas pueden incluir técnicas sencillas, como cambiar el momento y el lugar desde el que se lanzan las municiones. Los sistemas de guiado que se basan en láseres o mapas del terreno evitan el problema de la interferencia del GPS. Los proveedores occidentales también han desarrollado parches de software para algunos proyectiles con el fin de mejorar su resistencia.

"Siempre se puede encontrar la manera de hacer pasar algo", dijo Bohnert.

Señaló que el Excalibur se diseñó en la década de 1990, cuando el GPS estaba en pañales y la tecnología de guerra electrónica no era ni mucho menos tan sofisticada como ahora. "Los más antiguos tienen fundamentalmente dificultades", dijo. "Se deberían haber dado mejores armas antes".

Daniel Patt, miembro del Hudson Institute, una organización de investigación con sede en Washington, advirtió que la experiencia con el Excalibur en Ucrania era un ejemplo de cómo los sistemas de armas superiores pueden verse perjudicados por la falta de adaptabilidad del software e instó al Departamento de Defensa a fomentar una cultura de innovación y agilidad para poder adaptarse rápidamente.

"El ciclo de vida de una radio en Ucrania es sólo de unos tres meses antes de que tenga que ser reprogramada o cambiada a medida que los rusos optimizan su guerra electrónica contra ella", escribió Patt en su testimonio. "El pico de eficacia de un nuevo sistema de armas es de sólo unas dos semanas antes de que surjan contramedidas".