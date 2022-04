'Nos quedan solo unas horas', comandante de Mariúpol suplica apoyo internacional

Associated Press The New York Times

Mariúpol.- Un comandante de la marina ucraniana dijo que sus fuerzas y cientos de civiles atrincherados en una planta siderúrgica en expansión en la ciudad portuaria de Mariúpol, solo tenían días, o quizás horas, de vida. El gobierno de Kiev acusó a Rusia de usar poderosas bombas antibúnker para sacar a los ucranianos a la superficie y este miércoles, funcionarios dijeron que un hospital improvisado cerca de la fábrica había sido bombardeado durante la noche, dejando a cientos atrapados bajo los escombros. Rusia dijo una vez más que los soldados ucranianos deberían rendirse si no querían que los mataran, pero los ucranianos prometieron luchar hasta "la última gota de sangre". En una serie de videos, llamadas telefónicas y mensajes en las redes sociales, las fuerzas ucranianas suplicaron apoyo internacional para ayudarlos a salir a luchar o para que se les concediera un paso seguro bajo la supervisión de un tercero. "Probablemente nos enfrentamos a nuestros últimos días, si no es que horas", dijo Serhiy Volyna, comandante de la Brigada 36 de Infantería de Marina, desde la sitiada fábrica de acero de Azovstal. "Apelamos y suplicamos a todos los líderes mundiales que nos ayuden".