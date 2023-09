Norcorea dice que su nuevo submarino puede lanzar armas nucleares

Associated Press Associated Press Associated Press

SEÚL, Corea del Sur — Corea del Norte dijo el viernes que su nuevo submarino puede lanzar ataques nucleares. Lleva años desarrollándose, un paso que el líder del país, Kim Jong Un, describió como fundamental en su plan de construir una fuerza naval con capacidad nuclear para contrarrestar a Estados Unidos y a sus aliados asiáticos. La Agencia Central de Noticias de Corea dijo que la embarcación, de nombre "Héroe Kim Kun Ok", está diseñada para lanzar armas nucleares tácticas desde debajo del agua, pero no especificó el número de misiles que puede portar o disparar. PUBLICIDAD Los funcionarios surcoreanos se mostraron escépticos ante la posibilidad de que el submarino funcione tal y como lo describe Pyongyang, y apuntaron que probablemente no esté listo para entrar en servicio. Sin embargo, este avance subrayó los esfuerzos del Norte por seguir ampliando el alcance de su arsenal nuclear con sistemas que son difíciles de detectar de antemano. Basándose en los comentarios de Kim y en las fotografías de la prensa estatal norcoreana, es posible que el nuevo submarino sea el mismo que el mandatario inspeccionó en 2019, cuando estaba en construcción. En aquel momento, los expertos consideraron que se estaba adaptando un submarino clase Romeo ya existente. El submarino parece contar con al menos 10 tubos de lanzamiento — cuatro de ellos de mayor tamaño que los otros seis — que posiblemente estén diseñados para misiles. “Este submarino, aunque muy modificado, se basa en tecnología de origen soviético de la década de 1950 y tendrá limitaciones inherentes. No obstante, en términos de complicar los retos de selección de objetivos a los que se enfrentarán Estados Unidos y sus aliados, el submarino servirá a los propósitos de Corea del Norte”, afirmó Ankit Panda, experto de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. En los últimos años, Corea del Norte ha probado varios misiles diseñados para ser lanzados desde submarinos. En teoría, poder lanzar proyectiles desde debajo del mar reforzaría su capacidad de disuasión al garantizar que podría responder tras un ataque nuclear en tierra. Los submarinos con misiles balísticos también le sumarían una amenaza marítima a la creciente colección norcoreana de armamento de combustible sólido diseñado para ser lanzado desde vehículos terrestres y rebasar las defensas de Corea del Sur y Japón. Los dos aliados clave de Estados Unidos albergan a decenas de miles de soldados estadounidenses. Sin embargo, el Norte, que enfrenta fuertes sanciones, necesitaría de una cantidad considerable de tiempo, recursos y mejoras tecnológicas para construir una flota de varios submarinos que puedan moverse a gran velocidad y ejecuten ataques de manera fiable, aseguran los analistas. En sus discursos durante la ceremonia de botadura del miércoles y durante la inspección a bordo del jueves, Kim expresó su satisfacción con que el país cuente con su propio submarino de ataque nuclear para contrarrestar los activos navales avanzados de Estados Unidos, indicó la ACNC. En julio pasado, Estados Unidos envió un submarino con misiles balísticos con capacidad nuclear a Corea del Sur por primera vez desde la década de 1980. Kim señaló que el país también pretende desarrollar un submarino impulsado con energía nuclear y que planea adaptar sus submarinos y embarcaciones existentes para que tengan capacidad para armas nucleares, y describió la construcción de una armada con capacidad nuclear como una “tarea de capital importancia”. El ejército de Corea del Sur insistió en que su vecino del norte exageraba las capacidades del submarino. El Estado Mayor Conjunto surcoreano apuntó que Pyongyang habría tenido que incrementar el tamaño del puente y de otras partes de la estructura original para acomodar los sistemas de lanzamiento de misiles, pero la apariencia del nuevo submarino sugería que “no podía ser operado con normalidad”. “Hay indicios de engaño o exageración", afirmó el Estado Mayor Conjunto en un comunicado, sin ofrecer más detalles. La noticia se produce en medio de especulaciones de que Kim se prepara para viajar pronto a Rusia para una reunión con el presidente Vladímir Putin, la cual podría centrarse en la venta de armas norcoreanas para reabastecer las reservas rusas que se han visto agotadas por su guerra en Ucrania. A cambio de suministrar proyectiles de artillería y otras municiones a Rusia, Corea del Norte pediría ayuda económica, así como tecnología armamentística avanzada, como la relacionada con sistemas de misiles balísticos de lanzamiento submarino, misiles balísticos intercontinentales y satélites militares de espionaje, según los analistas. La ACNC señaló que la botadura del nuevo submarino fue programada por el 75to aniversario de la fundación del país, que se conmemorará el sábado con varios actos, incluyendo un desfile militar. Corea del Norte previamente había tenido sólo un submarino del que se tuviera conocimiento que contara con la capacidad de disparar un misil, pero esa embarcación contaba con un solo tubo y los analistas lo consideraban más una plataforma de prueba más que un sistema armamentístico operacional activo. El país cuenta con entre 70 y 90 submarinos impulsados con diésel, una de las flotas de submarinos más grandes del mundo. Pero la mayoría de ellos son antiguos y capaces únicamente de lanzar torpedos y colocar minas, no de disparar misiles.