¡No son alienígenas! muñecos incautados rumbo a México son un fraude

Associated Press | Forenses de la fiscalía peruana, fueron en realidad construidos con papel, pegamento, metal y huesos de humanos y animales Associated Press | Forenses de la fiscalía peruana, fueron en realidad construidos con papel, pegamento, metal y huesos de humanos y animales Associated Press | Forenses de la fiscalía peruana, fueron en realidad construidos con papel, pegamento, metal y huesos de humanos y animales

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar LIMA — "Es un cuento completo. No son extraterrestres, no son alienígenas”, concluyó un fiscal peruano sobre dos pequeñas figuras interceptadas en la aduana cuando iban a ser enviadas de Perú a México. Los dos supuestos “muñecos” —uno de ellos con un vestido rojo— y una presunta mano de tres dedos fueron incautados en 2023 por las autoridades peruanas y, según informaron el viernes los forenses de la fiscalía peruana, fueron en realidad construidos con papel, pegamento, metal y huesos de humanos y animales. De acuerdo con el arqueólogo forense Flavio Estrada, se ha repetido que son humanoides procedentes de un “centro alienígena o venidos de otro planeta", pero aclaró en una presentación a periodistas que "todo lo cual es totalmente falso”. Estrada encabezó el análisis frense e incluso realizó una necropsia de los supuestos restos, que fueron interceptados poco después de una polémica similar en México con otros presuntos cuerpos no humanos procedentes de Perú. “La conclusión es simple: son muñecos armados con huesos de animales de este planeta, con pegamentos sintéticos modernos, por lo tanto no han sido armados durante la época prehispánica", indicó Estrada sobre las figuras incautadas y desmintió que fueran “extraterrestres” o “alienígenas”. Las autoridades no dieron a conocer detalles de a quién iban dirigidas —más allá de que se trataba de una ciudadana mexicana— ni de dónde salieron, quién las pudo haber fabricado o para qué iban a ser utilizadas, ya que el caso está en investigación. También en septiembre de 2023 se presentaron en la sede del Congreso de México dos supuestos cuerpos “extraterrestres” provenientes de Perú que desataron diversos comentarios, incluidas burlas y desacreditaciones. Luego voces científicas calificaron directamente como un fraude a los supuestos cuerpos de “seres no humanos”. Aquellas figuras mostradas en México ya habían sido descalificadas por los forenses peruanos de la fiscalía quienes concluyeron en un informe fiscal de 2017 que eran “muñecos manufacturados de data reciente, los cuales han sido cubiertos con una mezcla de papel y pegamento sintético para simular la presencia de piel”. El informe de 2017 añadió que “todos los elementos tienen una clara y evidente manufactura humana, es decir que se trata de una construcción claramente intencionada ” y que “todos los elementos analizados tienen una manufactura de reciente data”. De forma similar a aquellas conclusiones, los expertos mostraron el viernes en conferencia de prensa dos pequeños y delgados muñecos de forma humana, de 60 centímetros de largo, vestidos con pequeños trajes de colores rojo, anaranjado y verde. También una aparente mano disecada que tenía tres largos dedos que fueron sometidos a exámenes de rayos X y espectroscopía infrarroja tras ser incautados en las aduanas en octubre con destino a México. Los exámenes también arrojaron que para la construcción de los muñecos se usaron principalmente huesos de aves, de pequeños camelidos y de perros. Además se comprobó que se cubrió a los huesos de los pequeños esqueletos armados con papel y una mezcla de pegamentos, incluido uno llamado “Uhu”, muy popular en Perú. La supuesta mano estaba construida con falanges de huesos humanos diversos. “Fue muy mal hecha”, dijo el experto forense. Los forense también hallaron unos objetos de color blanco y con forma de huevos que tras ser sometidos a análisis diversos se descubrió que eran piedras. PUBLICIDAD