'No somos sus enemigos', dice Biden a ciudadanos rusos

Washington.- En medio de las tensiones en curso en la frontera entre Ucrania y Rusia, el presidente Biden dejó en claro que Estados Unidos no busca aumentar la volatilidad, según dio a conocer el medio estadounidense CNN.

“Permítanme ser igualmente claro sobre lo que no estamos haciendo: Estados Unidos y la OTAN no son una amenaza para Rusia”, dijo Biden, hablando desde la Casa Blanca.

“Ucrania no está amenazando a Rusia. Ni Estados Unidos ni la OTAN tienen misiles en Ucrania. No tenemos planes de ponerlos allí tampoco. No estamos apuntando al pueblo de Rusia. No buscamos desestabilizar Rusia. A los ciudadanos de Rusia: no eres nuestro enemigo. No creo que quieras una guerra sangrienta y destructiva contra Ucrania”, dijo.

Al señalar que Rusia y Estados Unidos se unieron en la Segunda Guerra Mundial, a la que llamó "una guerra de necesidad", Biden hizo una distinción entre el estado actual de las cosas.

“Si Rusia ataca a Ucrania, será una guerra de elección, o una guerra sin causa o razón. Digo estas cosas no para provocar, sino para decir la verdad, porque la verdad importa. La rendición de cuentas importa”, dijo Biden.

"Si Rusia invade en los próximos días y semanas, el costo humano para Ucrania será inmenso", agregó.