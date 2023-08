No somos humanos para ellos: exconvicto

The New York Times | El terreno pantanoso y llano no ofrecía cobertura más allá de los cascos quemados de las cabañas

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Moscú.- En un mes que pasó en el frente, Aleksandr, un exconvicto que servía en el ejército ruso, no había visto a un solo soldado ucraniano y apenas había disparado. La amenaza de muerte venía de lejos, y aparentemente de todas partes. Enviado para proteger contra un posible cruce de río en el sur de Ucrania, su unidad formada apresuradamente, compuesta casi en su totalidad por reclusos, soportó semanas de bombardeos implacables, ataques de francotiradores y emboscadas. PUBLICIDAD El terreno pantanoso y llano no ofrecía cobertura más allá de los cascos quemados de las cabañas. Dijo que había visto perros roer los cadáveres no recogidos de sus camaradas muertos, beber agua de lluvia y hurgar en los basureros en busca de comida. Aleksandr afirma que, de los 120 hombres de su unidad, sólo unos 40 siguen vivos. El ejército ruso presiona fuertemente a estos sobrevivientes para que permanezcan en el campo de batalla al final de sus contratos de seis meses, según Aleksandr y los relatos proporcionados a The New York Times de otros dos reclusos rusos que luchan en el frente. “Nos están enviando a una masacre”, dijo Aleksandr en una serie de mensajes de audio desde la región de Kherson, refiriéndose a sus comandantes. “No somos humanos para ellos, porque somos criminales”. Su relato ofrece una rara ventana a los combates en Ucrania desde la perspectiva de un recluso ruso. Las unidades compuestas por convictos se han convertido en una de las piedras angulares de la estrategia militar rusa, ya que los combates prolongados han diezmado las fuerzas regulares del país. Las descripciones de Aleksandr no se pudieron confirmar de forma independiente, pero se alinearon con los relatos de los soldados ucranianos y los prisioneros de guerra rusos que dijeron que Moscú usaba a los reclusos esencialmente como carne de cañón. PUBLICIDAD