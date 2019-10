No seas tonto: Trump a presidente turco

Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que no fuera ni un tonto ni un tipo duro, en una carta que le envió el mismo día que Turquía comenzó una ofensiva en el norte de Siria.

"La historia te verá de forma favorable si haces esto bien y de forma humana. Te verá por siempre como el demonio si no pasan cosas buenas. No seas un tipo duro. ¡No seas tonto!", escribió Trump en la misiva, difundida por una periodista de la cadena de televisión Fox News en Twitter.

En el texto, el Mandatario estadounidense propone al turco trabajar para conseguir un "buen trato" sobre Siria.

"No quieres ser responsable de la matanza de miles de personas, y yo no quiero ser responsable de la destrucción de la economía turca-y lo haré-".

"Ya te di una pequeña muestra en lo que respecta al pastor Brunson", apuntó Trump.

Hace dos días, el Gobierno de Estados Unidos cumplió con esa amenaza y sancionó a tres ministros del Gobierno de Turquía, además de anunciar un aumento de los aranceles contra el acero turco hasta el 50 por ciento y de cerrar las puertas a un posible acuerdo comercial entre ambos países, como represalia por la ofensiva de Turquía en Siria.

En el pasado, Washington ya había impuesto sanciones a Ankara por el arresto del pastor estadounidense Andrew Brunson, que fueron levantadas tras su liberación.

En la carta, Trump señaló que el comandante de las Fuerzas de Siria Democrática (SDF, en inglés), Mazloum Abdi, cuya organización es una alianza armada liderada por milicias kurdo-sirias, estaba dispuesto a negociar con Erdogan.

"El general Mazloum está dispuesto a hacer concesiones que nunca hicieron en el pasado", indicó Trump.

Agregó que adjuntaba de forma confidencial una copia de una carta que el comandante kurdosirio le había mandado.

El Presidente estadounidense concluyó su misiva a Erdogan con un "te llamaré más tarde".

Turquía lanzó una ofensiva contra las SDF el pasado 9 de octubre, días después de que EU anunciara el repliegue de sus soldados del territorio sirio.

El anuncio de Estados Unidos se produjo tras una llamada entre Trump y Erdogan.

Se espera que el jueves el jefe de Estado turco reciba en Turquía al vicepresidente Mike Pence y al Secretario de Estado, Mike Pompeo, que buscan lograr un alto el fuego en la zona.