No hay alternativa al ajuste, ni al shock: Milei

Buenos Aires, Argentina.- En su primer discurso como Presidente de Argentina, Javier Milei criticó la herencia kirchnerista y advirtió a los ciudadanos que se viene un periodo difícil debido a las medidas de ajuste fiscal que se tomarán, pero aseguró que habrá luz al final del camino. "El Gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación, no hay solución alternativa al ajuste", dijo el Mandatario en la explanada del Congreso donde momentos antes rindió protesta. "Ningún Gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. El kirchnerismo, que en sus inicios se jactaba de generar superávits gemelos, hoy nos deja déficits gemelos por 17 por ciento del PBI". Milei recordó que la economía argentina no crece desde 2011. "Nos han arruinado la vida, nos han hecho caer 10 veces nuestros salarios", expuso. En días anteriores, el ahora Presidente había advertido ya que implementaría una terapia de shock para sacar a Argentina de la profunda crisis económica en la que se encuentra. "No hay alternativa posible al ajuste, tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismos, todos los programa gradualistas terminaron mal, todos los programas de shock fueron exitosos", aseveró en su discurso inaugural. "Naturalmente se impactará de manera negativa, habrá estanflación, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años, el PBI per cápita ha caído 15 por ciento, en un contexto en el que acumulamos 5 mil por ciento de inflación". El Mandatario de 53 años advirtió que se viene un periodo difícil, pero dijo que este será el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina. "Será un ajuste ordenado que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado. Sabemos que será duro. (Pero) habrá luz al final del camino", prometió. Milei dijo que los 100 años de despilfarro de la clase política no dejaron otra opción. "Se tomarán duras decisiones las próximas semanas. De corto plazo la situación empeorará pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo habiendo creado las bases de un crecimiento sólido con el tiempo", indicó. "Los desafíos que tenemos son enormes pero también lo es nuestra capacidad para superarlos". En materia de seguridad, dijo que Argentina se ha convertido en un "baño de sangre". "Los delincuentes caminan libres, el narcotráfico se apoderó totalmente de nuestras calles, una ciudad ha sido secuestrada por los narcos y la violencia", aseveró. "Las fuerzas de seguridad han sido abandonadas. Sólo el 3 por ciento de los delitos son condenados. Pero ya se acabó con el 'siga siga' de los delincuentes". En cuanto a materia social, Milei expuso que la mitad de la población es pobre, "presos de un sistema que sólo genera más pobreza". "Los planes contra la pobreza generan más pobreza, la única forma de salir de la pobreza es con más libertad", indicó. En materia educativa, dijo que sólo 16 por ciento de los jóvenes se recibe en tiempo y forma, y que 70 por ciento del 84 por ciento que sí terminan la escuela no pueden resolver un problema de matemática básica o comprender un texto. "En materia de salud el sistema se encuentra completamente colapsado, los hospitales están destruidos, los médicos cobran miseria. Durante la pandemia (de Covid-19), 130 mil argentinos perdieron la vida (por un mal programa de respuesta)", indicó. "La situación en Argentina es crítica y de emergencia. No tenemos tiempo, nuestro país exige acción y una acción inmediata".