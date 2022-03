Niños con cáncer se refugian en sótano de hospital en Kiev

Kiev.- Muchos niños con cáncer en Ucrania se ven obligados a refugiarse y continuar su tratamiento en el sótano de uno de los hospitales pediátricos más grandes del país, mientras continúan los combates a su alrededor, según informó The Washington Post.

El Hospital Infantil Ohmatdyt en la capital, Kiev, es el hospital infantil más grande de Ucrania, según su sitio web, con 620 camas de hospital donde trata hasta 20 mil niños al año.

PUBLICIDAD

“Si suspendemos el tratamiento, morirán”, dijo Lesia Lysytsia, oncooftalmóloga. “No podemos detener su tratamiento. Están en guerra contra el cáncer todos los días”.

Lysytsia dijo que la mayoría de sus pacientes y otros que requerían cuidados intensivos se refugiaban bajo tierra en el sótano del edificio, que es más seguro y silencioso y donde los niños no pueden escuchar los bombardeos ni los ataques aéreos.

Los pacientes oncológicos seguían recibiendo quimioterapia y radioterapia, dijo, así como algunos tipos de cirugía. Los pacientes en condiciones más graves estaban siendo transportados a otras ciudades o a Polonia, y se instaba a los que podían quedarse en casa a hacerlo, con consultas médicas por teléfono o en línea, agregó.

Lysytsia llamó a su configuración de trabajo "surrealismo".

“Todavía no puedo imaginar que esto esté sucediendo. Cuando trabajas, no piensas en eso, tienes muchos deberes que cumplir”, agregó. “Son subterráneos, no es un tratamiento normal para los pacientes”.

Kiev todavía resistía este martes, pero las imágenes satelitales mostraban un convoy ruso de tanques, transporte de tropas y artillería de más de 65 kilómetros de largo que amenazaba la capital. Los residentes de la ciudad de casi 3 millones se preparan para un asalto total mientras la fuerza rusa aparentemente se prepara para rodear Kiev.

Lysytsia dijo que había pasado las últimas cuatro noches en el hospital junto con su esposo, que también es médico, y sus dos hijos, de 5 y 3 años.