Niega presidente de Ucrania presión de Trump para investigar a Biden

Nueva York— El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, negó haber sido presionado para investigar al exvicepresidente Joe Biden, en medio de una reunión con el mandatario Donald Trump en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Esto, horas después de que la Casa Blanca publicara una transcripción de la entrevista donde Trump le pide indagar al precandidato demócrata, e incluso le ofrece la ayuda del Fiscal General, William Barr, y su abogado personal, Rudy Giuliani.

"Creo que ustedes leyeron el texto. No quiero estar involucrado en las elecciones estadounidenses", dijo Zelensky.

"Creo que tuvimos una conversación normal, hablamos de muchas cosas. Creo, y ustedes lo vieron, que nadie me presionó", agregó.

La petición de Trump a Zelensky está en el centro de una petición de la líder de la Cámara baja, Nancy Pelosi, para comenzar las indagatorias para un proceso de destitución contra el mandatario.

Por su parte, Trump insistió en que se debe investigar a Biden por pedir la salida de un fiscal ucraniano que investigaba a la empresa donde trabajaba su hijo, Hunter Biden.

Además, acusó al hijo del ex vicepresidente de negocios ilegales en Ucrania y China, sin dar detalles ni pruebas.

"Cuando el hijo de Biden se fue Ucrania con millones de dólares y no sabe nada, eso es corrupción", afirmó.

Hasta el momento no se sabe de ninguna investigación ni acusaciones sobre el trabajo de Hunter Biden en la empresa Burisma.