Netanyahu rechaza críticas por falta de un plan de posguerra para Gaza

Jerusalén.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó el miércoles las críticas de que no está planificando una realidad de posguerra en Gaza, diciendo que era imposible prepararse para cualquier escenario en el enclave palestino hasta que Hamás sea derrotado.

Netanyahu ha enfrentado una creciente presión de críticos dentro y fuera de su país, especialmente de Estados Unidos, para presentar un plan de gobernanza, seguridad y reconstrucción de Gaza.

Ha indicado que Israel busca mantener un control indefinido sobre los asuntos de seguridad y ha rechazado un papel para la Autoridad Palestina, que es reconocida internacionalmente. Esa posición contrasta con la visión establecida por la administración del presidente Joe Biden, que desea una gobernanza palestina en Gaza y Cisjordania —territorio ocupado por Israel— como precursora de un Estado palestino.

El debate sobre una visión de posguerra para Gaza surge mientras los combates han estallado nuevamente en lugares que Israel atacó en los primeros días de la guerra y aseguró ya tener bajo control, así como en Rafah, en el sur de Gaza, que ha provocado la huida de miles de personas.

Para los palestinos, ese desplazamiento ha renovado dolorosos recuerdos de la expulsión masiva de lo que ahora es Israel en la guerra que rodeó la creación del país en 1948. Los palestinos en todo Oriente Medio conmemoraron el miércoles 76 años de ese evento conocido como la Nakba —catástrofe en árabe— cuando 700 mil palestinos huyeron o fueron expulsados de lo que hoy es territorio israelí.

La actual guerra comenzó el 7 de octubre, cuando Hamás asaltó el sur de Israel, por algunas de las mismas áreas de donde los palestinos huyeron de sus aldeas décadas antes. Los milicianos palestinos mataron ese día a unas mil 200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron otros 250 como rehenes.

La feroz respuesta de Israel ha borrado barrios enteros en Gaza y obligado al 80% de la población a huir de sus hogares. Más de 35 mil palestinos han muerto en esta guerra, la mayor parte de ellos mujeres y niños, según fuentes palestinas. La ONU advierte que hay hambre generalizada y que el norte de Gaza está en una “hambruna total”.

Las áreas donde el ejército de Israel había afirmado tener el control sugieren que Hamás se está reagrupando, lo que provoca críticas en Israel de que Netanyahu está desperdiciando las ganancias militares en Gaza al no avanzar hacia una visión posterior a la guerra para el territorio.

Netanyahu dijo que Israel ha intentado durante meses encontrar una solución a “este problema complejo”, pero que un plan posterior a la guerra no podría promoverse mientras Hamás no fuera derrotado. Agregó que Israel había intentado reclutar a palestinos locales para ayudar con la distribución de alimentos, pero que el esfuerzo fracasó porque Hamás los amenazó, una afirmación que no pudo ser verificada.

“Todo el discurso sobre ‘el día después’ mientras Hamás permanezca intacto seguirán siendo meras palabras carentes de contenido”, señaló Netanyahu.

Pero miembros importantes de su gabinete no están de acuerdo. En una declaración transmitida a nivel nacional el miércoles, el ministro de Defensa aumentó la crítica, diciendo que ha suplicado repetidamente al gabinete que tome una decisión sobre una visión posterior a la guerra para Gaza que incluya la creación de un nuevo liderazgo civil palestino. Yoav Gallant, miembro del gabinete de guerra de tres personas, dijo que el gobierno se ha negado a discutir el asunto.

A principios de esta semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, también reprendió a Israel por la falta de un plan, sus críticas públicas más fuertes hasta ahora.

Los desacuerdos sobre el futuro de Gaza han llevado a fricciones cada vez más públicas entre Israel y Estados Unidos, su aliado más cercano. Estados Unidos ha sido explícito en su oposición a una incursión israelí en Rafah, que Israel considera esencial para derrotar a Hamás, pero donde más de la mitad de la población de Gaza de 2,3 millones ha buscado refugio.

Las tropas israelíes iniciaron operaciones en Rafah la semana pasada, y aunque aún no se alcanza la plena invasión que Israel ha amenazado, la incursión ya ha causado caos.

A medida que las fuerzas israelíes avanzan en Rafah y regresan a partes del norte de Gaza, las agencias de la ONU informan que unas 550 mil personas han sido desplazadas solo en la última semana.