Murió Seiji Ozawa, uno de los mejores del mundo

Tokio, Japón.- El director japonés Seiji Ozawa, quien dirigió las orquestas más prestigiosas del mundo a lo largo de una larga trayectoria, murió en su casa en Tokio a los 88 años, informaron este viernes medios locales. Según la emisora pública NHK y otros medios japoneses, Ozawa falleció el 6 de febrero de una insuficiencia cardíaca. El funeral se celebró en la intimidad, solo con familiares cercanos, indicó el diario Asahi Shimbun. Seiji Ozawa nació en 1935 en la provincia china de Manchuria, que en aquel entonces era colonia japonesa, y empezó a estudiar piano en la escuela primaria. Pero tras romperse dos dedos jugando al rugby, otra de sus pasiones, cuando era adolescente, se decantó por la dirección de orquesta. En 1959 se mudó al extranjero y conoció a algunas de las más grandes estrellas del mundo de la música clásica, incluido el compositor y director Leonard Bernstein, del que fue asistente en la Filarmónica de Nueva York durante la temporada 1961-1962. Ozawa dirigió orquestas en Chicago y San Francisco, en Estados Unidos, y Toronto, en Canadá. También trabajó durante 29 años como director musical de la Orquesta Sinfónica de Boston, donde un auditorio lleva su nombre. En 2002 se convirtió en el director titular de la Ópera Estatal de Viena, en Austria, hasta 2010. La Orquesta Filarmónica de Viena, con la que Ozawa colaboró en 1966, recordó la buena relación que mantenía con sus colegas y "su carisma". "Fue un regalo poder recorrer un largo camino con este artista, que se caracterizó por los más altos estándares musicales y al mismo tiempo la humildad hacia los tesoros de la cultura musical", elogió el profesor Daniel Froschauer, presidente de la Filarmónica de Viena, en un comunicado. La Orquesta Sinfónica de Boston se refirió al músico como "uno de los directores más buscados y célebres de su generación". Chad Smith, su director, recordó que Ozawa era "una fuerza de la naturaleza dentro y fuera del escenario". Era "un genio musical que combinaba una gracia balletística en el podio con una memoria prodigiosa", dijo Smith. Con información de AFP