Mujeres ucranianas, las más vulnerables en la guerra, según grupos humanitarios

Associated Press Associated Press Associated Press

PUBLICIDAD

Kiev.- Mientras el mundo conmemoraba el Día Internacional de la Mujer este martes, las agencias humanitarias dieron la voz de alarma sobre la seguridad de las mujeres y las niñas que huían de la guerra en Ucrania. La preocupación es que las mujeres ucranianas, que ya soportan una carga excesiva por el trabajo doméstico no remunerado y los efectos de la pandemia de coronavirus en una de las economías más pobres de Europa, ahora se encuentran en una posición asombrosamente precaria después de la invasión rusa, en la que podrían ser más vulnerables a la violencia, abuso y explotación. PUBLICIDAD Hasta el momento, más de 2 millones de personas han huido en lo que Naciones Unidas ha descrito como la crisis de refugiados de más rápido crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial. La gran mayoría de los que corren hacia un lugar seguro, según la ONU, son mujeres y niños. El organismo mundial pidió “solidaridad con las mujeres de Ucrania”. Muchas de las mujeres han dejado atrás a sus parejas, maridos, hijos y hermanos, que luchan contra las tropas rusas. Las mujeres que han sido desplazadas corren un mayor riesgo de violencia sexual y de género, dijo Sima Bahous, directora ejecutiva de las Naciones Unidas para la mujer, en un comunicado el mes pasado. La falta de acceso a la atención médica también puede poner en riesgo a las mujeres: según algunas estimaciones, unas 80 mil mujeres darán a luz en los próximos tres meses en Ucrania, muchas de ellas sin acceso a servicios médicos. Las mujeres ucranianas, sin embargo, a menudo han sido el rostro de una feroz resistencia contra la agresión rusa. Han preparado cócteles molotov como armas para contraatacar. Han tomado las armas junto a los hombres ucranianos. Se han enfrentado a las tropas rusas y exigido que se vayan. En un video que circuló ampliamente en línea, una mujer ucraniana parecía ofrecer semillas de girasol a un soldado ruso para que las colocara en sus bolsillos y así, cuando muriera, crecieran. También han suplicado a las madres rusas: No envíen a sus hijos a esta guerra. En medio del estricto control de Moscú sobre la información sobre la guerra y los muertos en la guerra, algunas mujeres rusas recurrieron a una línea directa administrada por el gobierno en Ucrania para obtener información sobre los soldados rusos enviados a luchar, según CNN. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD