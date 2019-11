Mueren 7 por caída de aeronave en Canadá

Ontario— La Policía de la ciudad canadiense de Kingston informó que siete personas murieron después de que un avión pequeño se estrelló en el área este miércoles por la noche.

La Junta de Seguridad del Transporte de Canadá envió un equipo de cuatro investigadores a la escena del accidente, donde están examinando y documentando los restos.

Informaron que el avión partió de Markham, Ontario, y estaba destinado al aeropuerto de Kingston, pero se desvió a unos pocos kilómetros de su destino.

El jefe de la Policía de Kingston, Ash Gutheinz, aseguró que no hay indicios de que haya sobrevivientes del accidente.

Las identidades de las víctimas no han sido reveladas.

Gutheinz informó que el área estaba bajo un aviso de viento en ese momento, y aunque los vientos pueden no haber sido tan malos como se predijo, fueron bastante fuertes.