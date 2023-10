Muere periodista en ataque aéreo israelí; 6 heridos más

ALMA Al-SHAAB, Líbano — Un proyectil israelí impactó en una reunión de periodistas internacionales que cubren los combates en la frontera del sur de Líbano, causando la muerte de un camarógrafo de la agencia Reuters y heridas a otros seis periodistas.

Un fotógrafo de The Associated Press que se encontraba en el sitio vio el cadáver del camarógrafo de Reuters, Issam Abdallah, y de los seis periodistas que resultaron heridos, algunos de los cuales fueron trasladados a hospitales en ambulancias. Imágenes del sitio mostraban un automóvil carbonizado.

“Nos entristece profundamente comunicarles que nuestro camarógrafo, Issam Abdallah, ha sido asesinado”, informó la agencia de noticias Reuters en un comunicado. La agencia añadió que Abdallah formaba parte del equipo de Reuters en el sur de Líbano que estaba brindando una señal en vivo.

Reuters añadió que dos de sus periodistas, Thaer Al-Sudani y Maher Nazeh, resultaron heridos en el incidente ocurrido en la zona fronteriza.

La televisora qatarí Al Jazeera reportó que dos de sus empleados, Elie Brakhya y la periodista Carmen Joukhadar, también se encontraban entre los heridos.

The Associated Press no identificará a los otros medios de comunicación cuyos periodistas resultaron heridos hasta que ellos sean los que emitan comunicados públicos sobre el tema.

“Estamos buscando urgentemente más información, trabajando con las autoridades de la región y apoyando a la familia y a los compañeros de Issam”, ´subrayó Reuters. “Nuestro más sentido pésame a los afectados, y nuestros pensamientos están con sus familias en estos terribles momentos”.

El incidente se produjo durante un intercambio de fuego a lo largo de la frontera entre Líbano e Israel entre tropas israelíes y miembros del grupo insurgente libanés Hezbollah.

Se han producido actos esporádicos de violencia en la frontera entre Líbano e Israel desde el ataque del sábado perpetrado por el grupo palestino Hamas en el sur de Israel.

Periodistas de distintas partes del mundo han estado llegando a Líbano por temores de que podría producirse una guerra entre Hezbollah e Israel.