Muere líder de ISIS durante operativo de Estados Unidos en Siria

Atmeh.- Una incursión de las fuerzas especiales de Estados Unidos en el noroeste de Siria mató al principal dirigente del grupo Estado Islámico, anunció este jueves el presidente Joe Biden. El objetivo de la incursión era Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, quien asumió la conducción de la milicia el 31 de octubre de 2019, días después de que el dirigente Abu Bakr al-Baghdadi muriera durante otra incursión de Estados Unidos en la misma zona. Un funcionario estadounidense dijo que murió de la misma manera que al-Baghdadi, al detonar él mismo una bomba que además mató a miembros de su familia, entre ellos mujeres y niños, cuando se acercaban las fuerzas de Estados Unidos. Se le conocía también como Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla. ISIS, que intenta resurgir, ha realizado una serie de ataques en la región, entre ellos un asalto de 10 días a fines del mes pasado para tomar una prisión. Los efectivos estadounidenses aterrizaron en helicópteros y asaltaron una vivienda en un rincón de Siria en poder de los rebeldes y se enfrentaron durante dos horas con hombres armados, dijeron testigos. Según sus relatos, hubo continuos disparos y explosiones que despertaron a la tranquila localidad de Atmeh, cerca de la frontera turca, una zona salpicada de campos para desplazados por la guerra civil siria. La Defensa Civil Siria, un grupo de emergencias gestionado por la oposición llamado también Cascos Blancos, dijo que 13 personas fallecieron en los bombardeos y enfrentamientos posteriores al asalto. Su recuento incluía seis menores y cuatro mujeres, añadió. Biden dijo en un comunicado que ordenó la incursión para “proteger al pueblo estadounidense y nuestros aliados, y volver el mundo un lugar más seguro”. Dijo que hablará a los estadounidenses en las próximas horas para ofrecer más detalles sobre la incursión. “Gracias a la pericia y el valor de nuestras Fuerzas Armadas, hemos retirado del campo de batalla a Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, el líder del grupo Estado Islámico”, declaró Biden. Añadió que todos los estadounidenses que participaron del operativo regresaron sanos y salvos. Previamente, el Pentágono calificó como una exitosa operación antiterrorista la incursión a gran escala en el noroeste de Siria. Los servicios de emergencias que acudieron al lugar reportaron 13 muertos, entre ellos seis niños y cuatro mujeres. El Pentágono no identificó en principio el objetivo del asalto. “La misión fue un éxito”, afirmó brevemente el secretario de Prensa del Pentágono, John Kirby, en un comunicado. “No hubo víctimas estadounidenses. Se ofrecerá más información a medida que esté disponible”. Un reportero de The Associated Press y varios residentes contaron que vieron partes de cadáveres esparcidas alrededor del lugar de la incursión, una vivienda en la provincia de Idlib, controlada por los rebeldes. La mayoría de los residentes hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. Este fue el mayor operativo en la provincia desde el asalto estadounidense en 2019 que acabó con la vida del líder de ISIS Abu Bakr al-Baghdadi, durante la presidencia de Donald Trump. Idlib está controlada en su mayoría por combatientes respaldados por Turquía, pero también es un feudo de Al Qaeda y varios de sus altos cargos residen allí. Otros insurgentes, incluyendo miembros de la milicia rival Estado Islámico, también se han refugiado en la región. “Los primeros momentos fueron aterradores, nadie sabía qué estaba pasando”, expresó Jamil el-Deddo, residente en un campo de refugiados próximo. “Todos estábamos preocupados porque pudiera ser la aviación siria, lo que nos recordó las bombas de barril que solían arrojarnos”, agregó refiriéndose a los contenedores de cargados de explosivos empleados por las fuerzas del presidente Bashar Assad contra los opositores durante el conflicto. La planta superior de la vivienda quedó prácticamente arrasada tras la incursión, que derribó el tejado y paredes. Se podían ver manchas de sangre en las paredes y en el piso de la estructura que quedó en pie, con un dormitorio destrozado y con una cuna de madera en el suelo. En una de las paredes dañadas colgaba aún un columpio infantil de plástico azul. La cocina quedó ennegrecida por el fuego. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo opositor con sede en Gran Bretaña que monitorea el conflicto, el operativo dejó 13 fallecidos, entre ellos cuatro niños y dos mujeres. Ahmad Rahhal, un periodista ciudadano que visitó el lugar, dijo haber visto 12 cadáveres. El Pentágono no dio detalles sobre el número de víctimas. Las tropas estadounidenses llegaron al lugar en helicópteros, apuntó el Observatorio, Los residentes y los activistas dijeron haber presenciado un gran asalto por tierra y que los soldados usaron altavoces para pedir a las mujeres y niños que abandonaran el lugar. Omar Saleh, residente en una casa cercana, contó que sus puertas y ventanas comenzaron a vibrar con el sonido de los aviones volando bajo a las 01:10 de la madrugada. Después, escuchó a un hombre que hablaba árabe con acento iraquí o saudí, pedir a las mujeres, a través de un altavoz, que se rindieran o se marcharan del lugar. “Esto se prolongó 45 minutos. No hubo respuesta. Entonces comenzaron los disparos de ametralladoras”, añadió Saleh, señalando que esa situación duró dos horas mientras los aviones sobrevolaban la zona a baja altura. Taher al-Omar, un activista en Idlib, contó que fue testigo de los combates entre los insurgentes y las fuerzas estadounidenses. Otros reportaron al menos una gran explosión. Un funcionario estadounidense informó que uno de los helicópteros del operativo sufrió un problema mecánico y tuvo que ser volado en tierra. La fuente habló bajo condición de anonimato para discutir los detalles de la operación militar. La operación militar llamó la atención en las redes sociales, con tuits desde la región que describían cómo los helicópteros disparaban alrededor del edificio próximo a Atmeh. Los datos de rastreo de vuelo sugirieron también que múltiples drones rodearon la ciudad de Sarmada y la localidad de Salwah, justo al norte del lugar de la incursión. La operación clandestina se produjo en un momento en el que Estado Islámico estaba reafirmándose, perpetrando algunos de sus mayores ataques desde su derrota en 2019. En las últimas semanas y meses, la milicia radical lanzó una serie de operaciones en la región, incluyendo un asalto de 10 días para tomar una prisión en el noreste de Siria, con al menos 3 mil detenidos del grupo, a finales de enero.