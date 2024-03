Muere exprimer ministro canadiense que pactó TLC

Nueva York.- Brian Mulroney, el decimoctavo primer ministro de Canadá, cuyo estadismo en lo que él llamó "grandes causas", desde el libre comercio y la lluvia ácida en América del Norte hasta el derrocamiento del apartheid en Sudáfrica, dio paso a acusaciones de mala conducta financiera y tráfico de influencias después de dejar el cargo, ha fallecido a los 84 años.

Mulroney era conocido como el líder canadiense que llevó al país al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Estados Unidos y México, un pacto firmado en diciembre de 1992, y como el autor de una revisión del régimen fiscal de Canadá.

Su hija Caroline Mulroney anunció la muerte en X, anteriormente Twitter. No dijo dónde ni cuándo murió ni especificó la causa de la muerte.

"Murió en paz, rodeado de su familia", escribió.

Nacido en una familia de clase trabajadora en el este de Quebec, Mulroney trascendió sus raíces de pueblo pequeño para convertirse en un próspero abogado y ejecutivo de negocios antes de buscar y alcanzar altos cargos como conservador, ascendiendo a primer ministro en 1984. Ganó la reelección con un margen convincente en 1988.

Su popularidad tenía mucho que ver con su personalidad: Con un gusto por los trajes azul oscuro y de doble botonadura impecablemente confeccionados y siempre impecablemente peinado, Mulroney era un hábil debatiente y orador, y siempre estaba listo con un chiste que complacía a la multitud para empezar sus discursos.

Ingrid Saumart, escribiendo en el periódico de Montreal La Presse, lo había llamado "dinámico, bilingüe y seductor". Sus ayudantes lo promovían como la versión canadiense de Ronald Reagan.

Pero atormentado por una economía tambaleante y un alto desempleo, y diciendo que había perdido entusiasmo por el trabajo, renunció en 1993 con las peores calificaciones en las encuestas canadienses del siglo XX. Entregó el poder a Kim Campbell, quien se convirtió en la primera ministra de Canadá pero perdió unas elecciones desastrosas meses después.

Se enorgullecía de ser confidente de los presidentes Reagan y George H.W. Bush; de promover un deshielo entre Moscú y Washington en los últimos días de la Guerra Fría; y de ir mucho más allá que Estados Unidos o Gran Bretaña al imponer sanciones contra la Sudáfrica de Gobierno blanco para presionar por la liberación de Nelson Mandela y el desmantelamiento del apartheid.

Pero a pesar de todo eso, había un lado más oscuro y menos visible en él. En 2005, se publicó un libro de transcripciones editadas de cientos de horas de entrevistas grabadas durante muchos años, realizado por el periodista veterano Peter C. Newman, que mostraba a Mulroney como lo que Clifford Krauss en The New York Times llamó un "hombre de boca sucia e inseguro con una lista de enemigos que se extiende desde Vancouver hasta Halifax".

Solo muchos años después de su renuncia, además, reconoció que había entrado en una relación comercial no publicitada, insistió, durante su tiempo como primer ministro, con Karlheinz Schreiber, un traficante de armas y lobista en el centro de escándalos de sobornos tanto en su Alemania natal como en su Canadá adoptivo.

En su testimonio en una investigación en diciembre de 2007, Mulroney dijo que había recibido pagos en efectivo de Schreiber en billetes de mil en habitaciones de hotel, describiendo las transacciones como un "error de juicio". Pero afirmó que no había hecho nada ilegal. Tanto él como Schreiber describieron el dinero como pagos por cabildeo en nombre de la empresa alemana Thyssen, luego conocida como ThyssenKrupp, que esperaba construir una fábrica de vehículos blindados ligeros en Canadá.

Mulroney siempre negó estar implicado en un escándalo separado vinculado a la adquisición de aviones Airbus por parte de Canadá. Después de la filtración en 1995 de una carta oficial que lo vinculaba al asunto, demandó al Gobierno por difamación y recibió 2.1 millones de dólares en 1997.

Mulroney y Schreiber diferían en la cantidad involucrada, con el exprimer ministro diciendo que recibió tres pagos de 75 mil dólares, totalizando 225 mil, y Schreiber diciendo que había entregado 300 mil.

"Mi mayor error en la vida fue haber accedido a ser presentado a Karlheinz Schreiber en primer lugar", se citó a Mulroney diciendo en 2007. Schreiber fue deportado a Alemania en 2009 y condenado a 6 años y medio de prisión en 2013.

Cuando el juez Jeffrey J. Oliphant, quien dirigió la investigación, publicó un informe de cuatro volúmenes en 2010, dijo que las reuniones entre los dos hombres "contribuyen en gran medida, en mi opinión, a respaldar mi posición de que los tratos financieros entre el Sr. Schreiber y el Sr. Mulroney fueron inapropiados".

La elección de palabras del juez fue interpretada por los críticos de Mulroney como una crítica mucho más amplia a su credibilidad.

El columnista Andrew Coyne escribió en la revista Macleans de Canadá en 2010: "No es que Mulroney haya hecho negocios con Schreiber, o que haya hecho esfuerzos tan enérgicos por ocultarlo. Es que mintió al respecto: mintió para mantenerlo en secreto, ciertamente, pero más reveladoramente mintió después de que ya no era un secreto, notablemente en su testimonio ante la investigación de Oliphant. Por supuesto, el juez no usa palabras tan precisas. Pero en punto tras punto, su significado es inconfundible. No cree lo que Mulroney le dijo".

Por su parte, Mulroney argumentó que el asunto no había causado un daño irreparable a su reputación. En un extenso perfil en 2013, la revista Macleans informó que había dejado atrás el oprobio asociado a su nombre en círculos conservadores.

"Era completamente bienvenido nuevamente en los pasillos del poder", dijo el artículo, mientras que, como representante de una importante firma de abogados internacionales en Montreal, "viaja por el mundo". También ocupaba cargos directivos en fondos de inversión privados, hostelería y otros negocios.